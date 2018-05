In einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Baden Württemberg läuft seit dem frühen Donnerstag Morgen ein Polizeieinsatz. Kräfte des Landeskriminalamtes und lokale Einheiten befinden sich derzeit auf dem Gelände in Ellwangen, teilte das Polizeipräsidium Aalen mit. Am Montag hatte dort eine Gruppe von mehr als 100 Flüchtlingen die Abschiebung eines Afrikaners verhindert. Am Vormittag wollen die Einsatzkräfte vor Ort in einer Pressekonferenz über weiter Einzelheiten informieren.