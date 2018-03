Spezialeinsatz für die Feuerwehr im italienischen Fossato di Vico. Ein Fuchs war auf der Eisfläche eines kleinen künstlichen Teichs eingebrochen und konnte sich nicht mehr selbst befreien. An der glatten Betoneinfassung des Teichs fand das Tier keinen Halt. Ein Feuerwehrmann in Spezialkleidung seilte sich zu dem Tier herab und konnte es packen. Mit vereinten Kräften wurde der Fuchs schließlich in Sicherheit gebracht. Das Tier hatte mehrere Stunden im eiskalten Wasser verbracht und war völlig entkräftet. Nachdem sich der Fuchs erholt hat, soll er wieder freigelassen werden.