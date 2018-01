In den vergangenen Wochen häuften sich die Meldungen über Gewalt gegen Rettungskräfte – sie werden im Einsatz behindert, beschimpft oder sogar tätlich angegangen. Besonders zu Silvester und Neujahr kam es zu mehreren Zwischenfällen. Wer sich mit Feuerwehrleuten unterhält, merkt jedoch schnell, dass dieses Phänomen keineswegs neuartig ist. Beleidigungen und tätliche Angriffe gehören für die meisten zum traurigen Alltag.

Die Einsatzkräfte wollen diesen Zustand aber nicht mehr länger tolerieren. Nachdem vor einigen Wochen bereits die Freiwillige Feuerwehr Osnabrück in einem Video Behinderungen durch Gaffer und Selfie-Süchtige angeprangert hatte, will nun auch die Landesgruppe Bayern der Deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft die Missstände öffentlichkeitswirksam anprangern. Dafür haben die Feuerwehrleute einen Kurzfilm mit dem Titel "Respekt? Ja-Bitte!" gedreht, in dem sie von ihren Erfahrungen berichten.





Gewerkschaft fordert mehr Respekt für Feuerwehr

"Wir wurden einfach gewürgt und von hinten zu Boden gerissen", schildert ein Feuerwehrmann einen Angriff. "Natürlich möchte man unbeschadet rauskommen, gerade wenn man es freiwillig macht", sagt eine ehrenamtliche Feuerwehrfrau. Besonders Betrunkene seien gefährlich. Die Botschaft des Films, in dem auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann auftritt: Zeigt mehr Respekt gegenüber Einsatzkräften – denn sie riskieren ihre eigene Sicherheit, um euch zu retten!

"Wir haben leider keine aktuellen belastbaren Zahlen, aber eine Studie im Jahr 2014 hat gezeigt, dass in München jeder Feuerwehrmann rund zweimal im Jahr Opfer derartiger Übergriffe wird", sagt Siegfried Maier, bayerischer Landesgruppenvorsitzender der DFeuG. "Es wird immer schlimmer", sagte Maier laut "Oberbayrischem Volksblatt" bei der Vorstellung der Kampagne. Der Film läuft nun im Vorprogramm einiger Kinos in Bayern und soll so mehr Verständnis für die Arbeit der Rettungskräfte schaffen.

Im vergangenen Jahr waren die Gesetze zu Angriffen auf Rettungskräfte verschärft worden. Unter anderem wurde der neue Straftatbestand "Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte" (§114 StGB) geschaffen, der auch Haftstrafen ermöglicht. Dies müsse aber härter durchgesetzt werden, fordert die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft.