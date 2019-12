Drei, zwei, eins, bumm - unmittelbar vor dem Jahreswechsel warnte die Berliner Feuerwehr am Freitag vor unsachgemäßem Gebrauch von Feuerwerkskörpern. So seien vor einem Jahr in der Silvesternacht zwischen sieben Uhr abends und sechs Uhr morgens rund 1.450 Einsätze geschultert worden, so viele wie normalerweise in einem Zeitraum von etwa 24 Stunden. Und auch in diesem Jahr wird Silvester mit Blick auf Verletzungen und Brände wohl wieder die "Nacht der Nächte" für die Einsatzkräfte. Dreimal so viele von ihnen wie sonst stehen dafür laut Feuerwehr bereit. Sprecher Thomas Kirstein rät Folgendes. "Die Leute mögen sich bitte, bevor sie feiern, die Anleitung durchlesen, sie müssen auf einen sicheren Stand achtgeben, sie müssen Abstand halten, sie müssen bitte legales Feuerwerk benutzen, keine illegale Pyrotechnik verwenden. Das ist unser dringender Appell." Für legale Pyrotechnik sollten Kunden vor allem auf Herstellernamen und Kennzeichnungen achten. Für die Sicherheit der Rettungskräfte selbst wende man erneut eine "Null-Tolleranz-Strategie" an. "Wir hatten im letzten Jahr 49 Angriffe auf Einsatzkräfte und Fahrzeuge, davon 33 mit Pyrotechnik, im Stadtgebiet. Wir haben die alle erfasst. Wir haben alle zur Strafanzeige gebracht. Und das werden wir auch dieses Jahr wieder tun." In diesem Jahr ist das eigene Zünden von Feuerwerk und Böllern nicht nur auf der Partymeile am Brandenburger Tor verboten, sondern erstmals auch in zwei weiteren Berliner Innenstadt-Bereichen, darunter der Alexanderplatz.