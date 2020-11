Horst Kaletka wollte Pilot werden, doch die DDR hielt ihn am Boden. Tegel steuerte er trotzdem 52 Jahre lang an. Als Taxifahrer. Ein Schulterblick. Von Lucas Vogelsang

Horst Kaletka kennt die Gesetze der Luft, die Regeln der Landebahnen. Heute, er schaut in die Sonne, kommen sie von dort. Zeigt links neben den Tower, Flughafen Tegel am Morgen, Anflüge gegen den Wind. Er hat die Maschinen im Blick, er kann sie am Klang unterscheiden. Sagt er, am Dröhnen der Turbinen. Boeing oder Airbus, kein Problem. Das hat er gelernt, mit der Zeit.

Horst Kaletka, Flugzeuge im Rücken, ist 80 Jahre alt. Er fährt seit 50 Jahren Taxi, er fährt seit 52 Jahren nach Tegel, war also schon hier, als der Flughafen noch im Norden lag, graue Vorzeit.

Der Horst, das sagen die anderen Fahrer, die Syrer und Iraner vorne unter den Bildschirmen, der steht unter Denkmalschutz. Einen wie ihn gibt es nicht nochmal.

Er steht am Nachrückplatz, gleich neben der Auffahrt, sein Mercedes in einer der hinteren Reihen, und wartet auf die nächste Ankunft. Darauf, dass die Kollegen oben am Terminal geladen haben, dann erst fährt er vor. Kaletka kennt die Abläufe, das dauert jetzt noch.

Er hat also Zeit für einen Rückblick. Wie hier am Platz, sauber der Reihe nach. Ordentlich von hinten nach vorne. Ein Leben in Hellelfenbein.

Es beginnt in unmittelbarer Nähe eines anderen Flugfeldes. Draußen in Johannisthal, Ortsteil von Treptow. Horst Kaletka ist dort zur Welt gebracht worden. Eine Hausgeburt. Ein Christkind fast, so sagte es die Mutter, 23. Dezember 1939. Der Krieg, der ihm den Vater nehmen sollte, hatte da gerade begonnen. Er ist dann mit den Geschichten vom Fliegen groß geworden, sie saßen mit ihm am Küchentisch, tollkühne Nachbarn. Auf dem Motorflugplatz Johannisthal-Adlershof standen einst die Hallen der Pioniere. Wright, Albatros, Zeppelin. Und der Großvater, Werkzeugmacher, hatte dabei geholfen, die ersten Flugmaschinen in den Himmel zu heben.

© Oliver von Berg Lucas Vogelsang ist als West-Berliner in der Einflugschneise Tegels aufgewachsen. Die Begegnung mit Horst Kaletka war deshalb auch für ihn ein Abschied vom Flughafen seiner Kindheit. Teil eins seiner Serie "Landsleute".

1909, überleg dir das mal.

In den Nachkriegsjahren streunte Kaletka, ein Stift noch, mit Freunden über das Gelände, mittlerweile Basis der Sowjets. Wolfszeiten, da hatte das Gras schon zu wachsen begonnen.

Die Fliegerei, sagt er jetzt, nachdenklich am Nachrückplatz, hat mich schon immer fasziniert.

Während der Luftbrücke begann er, die Maschinen am Himmel nachzubauen. Die Versorgungsflugzeuge auf ihren Wegen nach Tempelhof oder nach Tegel, wo in nur 90 Tagen ein neuer Flughafen aus mittlerweile französischem Boden gestampft worden war. Horst Kaletka, 9 Jahre alt damals, schnitzte den Rumpf aus Borke, klebte Flügel aus Pappe daran. Kannte, Kopf im Nacken, alle Typen und alle Modelle. DC-3, DC-4, die Rosinenbomber der Alliierten, am geteilten Himmel unerreichbar weit weg.

Ausreise in einem weißen Mercedes-Cabriolet

Später, 50er-Jahre in der DDR, wäre er gerne Pilot geworden. Ein Jugendwunsch, gewachsen zwischen den Landebahnen in Johannisthal.

Doch Pilot werden, sagt Kaletka, das ging politisch schon nicht.

Denn dafür hätte er sich dem System andienen müssen. Ordentlich rot sein, die richtigen Beziehungen haben. Die Eltern in der Partei, der Sohn erst in der FDJ, dann bei der NVA, das aber gab es zuhause nicht. Interflug, die staatliche Fluggesellschaft der DDR, deshalb eine Unmöglichkeit. Kaletka machte eine Ausbildung stattdessen, lernte Spitzendreher. Die übliche Lehre, harte Tatsachen. Er war an Grenzen geraten. Dann wurde die Mauer gebaut. Und in Johannisthal, in den Hallen der Pioniere, wurden die passenden Teile gefertigt. Für den Schutzwall, die plötzliche Enge.

Platten aus Beton, so erzählt er jetzt. Der Wahnsinn gleich vor der Haustür.

Horst Kaletka, auf den Führerscheinbildern, im Pass, in der Erinnerung, trägt immer schon und immer noch Schnäuzer. Damals aber, August 1961, hat er sich gleich einen Vollbart wachsen lassen.

Aus Trotz, ein Zeichen.

Der, sagte er damals, kommt erst ab, wenn die Mauer gefallen ist.

Das, sagt er heute, habe ich nicht durchgehalten.

Als John F. Kennedy in Tegel landete, um anschließend am Schöneberger Rathaus vor den Augen der Welt ein Berliner zu werden, wollte Kaletka die DDR längst verlassen. Zwei Jahre später dann konnte er tatsächlich übersiedeln, seine offizielle Flucht.

Auch das, sagt er, ist eine Geschichte für sich. Denn 1962, das muss man nun wissen, hatte die BRD damit begonnen, Häftlinge aus der DDR freizukaufen. Und Horst Kaletka, zwischen die Gewerke der Zeiten geraten, war einer von ihnen.

Er hatte da bereits 13 Monate im Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen verbracht, 5. Januar 1964 bis 5. Februar 1965. Verurteilt vom Militärobergericht in Ost-Berlin. Verurteilt, so steht es in den Akten, wegen versuchter Verletzung des Passgesetzes, weil er unter falschem Namen nach West-Berlin flüchten wollte. Und wegen Waffenbesitzes gleich mit, weil bei der anschließenden Hausdurchsuchung zwischen seinen Werkzeugen eine längst verrostete Pistole gefunden worden war. Die hatte er bei Bauarbeiten aus der Erde geholt, ein Andenken. Nun diente sie als Beweis. Kaletka, aus Sicht der Stasi ohnehin ideologisch verwahrlost, hatte sich an Volk und Eigentum vergriffen. Er sollte fünf Jahre im Zuchthaus verbüßen, wurde dann aber mit einer Amnestie vorzeitig entlassen und, eine Woche später bereits, an einem Ost-Berliner Nachmittag von einem West-Berliner Anwalt abgeholt.

Der kam, sagt Kaletka, in einem weißen Mercedes Cabrio.

Gemeinsam fuhren die Männer ohne Kontrolle über den Checkpoint Charlie. Kaletka, unfassbar, war plötzlich drüben. Ein anderer Luftraum, 100 D-Mark Begrüßungsgabe. Angekommen, er zog nach Wilmersdorf. In eine Straße, die noch heute nach Grenzübergang klingt, nach geteilten Erinnerungen. Dort im Westen, ein echter Neuanfang, legte er das Werkzeug beiseite und setzte sich ans Steuer. Dort machte er das Auto zum Beruf, war ständig unterwegs. Weil auch darin, in der Bewegung, den Nächten auf den Straßen, die neue Freiheit lag.

Horst Kaletka ist 1968, wie er sagt, ins Gewerbe gekommen. Die ersten zwei Jahre fuhr er Funkmietwagen. Wie Uber heute, sagt er, ohne Personenbeförderungsschein. Fahrten auf Bestellung, Festnetzanrufe. Dann wurde er Taxifahrer, sein eigener Herr. Selbstfahrendes Einzelunternehmen, ein echter Kutscher, die Ortskundeprüfung in der Tasche, die Papiere im Handschuhfach. Und es zog ihn wie magisch nach Tegel, wieder zu den Flugzeugen. Sie waren Vergangenheit und Zukunft zugleich. Er suchte ihre Gegenwart, steuerte den Wagen dorthin, hoffte auf die richtigen Aufträge. In Tegel, Charterflughafen im französischen Sektor, die Landebahnen im Norden dieses Riesengeländes, einst Jagdrevier preußischer Könige, später Teststrecke für Luftschiffe im ersten und Raketen im zweiten Weltkrieg, war das Fernweh zuhause, dort begann schon der Urlaub. Hinter Tegel lag die ganze Welt, Glamour in der Luft. Die Männer in Anzügen, die Frauen im Kostüm. Air France, DAN-Air, PanAm. Namen, die von der Sehnsucht erzählten. Von Reisen, so sagte man damals, über den großen Teich. Und Horst Kaletka brachte die Menschen dorthin, brachte Passagiere, die im Fonds seines Wagens noch Fahrgäste waren. Er lieferte Vorfreude an.

In seinem eigenen Cockpit

Das alles, sagt er jetzt und zeigt auf die Gebäude hinter der Auffahrt, den Tower, die Hallen links und rechts davon, gab es da noch gar nicht. So lang ist das her.

Horst Kaletka war schon in Tegel als der Regierende Bürgermeister Klaus Schütz den Grundstein für den neuen Terminal im Süden legte und er war auch hier, als das bald schon weltberühmte Sechseck eröffnet wurde, 23. Oktober 1974. Der damals modernste Flughafen Europas. Ein Ort der kurzen Wege, an dem die Taxifahrer von Anfang an dazu gehörten. Weil Tegel nie an das Schienennetz der Großstadt angeschlossen wurde, waren sie eine Notwendigkeit, Logistikpartner. Hier standen sie schon. Und standen für mehr. Für die Straßen, die sie besser kannten als die meisten, Westentaschencowboys. Hier waren sie das mit Leder bezogene Empfangskomitee, die ständige Vertretung einer halben Stadt, die als Insel im Ostmeer trieb. Mit ihnen machte man Bekanntschaft. Mit ihnen, Kaletka und Kollegen, überdauerte aber auch eine andere Zeit, konserviert in den Bezügen. Die alte BRD, der alte Westen, Harald Juhnke im Ohr bei jeder Fahrt, die letztgültige Definition des Kutscherglücks. Hinten einen sitzen, der gleich noch Termine hat.

So ging es in die Innenstadt, jahrzehntelang.

Horst Kaletka ist gemeinsam mit dem Flughafen älter geworden. Wann immer es ging als erstes hierhergefahren. Am Morgen, gleich von zuhause. Der Kaltstart, das macht er heute noch so. 8 Uhr 50, der Nachrückplatz als Ritual. Kaletka, noch immer fasziniert von der Fliegerei, hat Tegel wahrscheinlich öfter angesteuert als jeder Pilot. In seinem eigenen Cockpit, 52 Jahre am Steuer.

Den Flughafen Tegel hat er wohl öfter angeflogen als jeder Pilot © Gene Glover

Dafür, sagt er, war es immer nur der eine Flughafen.

Und natürlich liegt in diesem Satz auch der Konjunktiv eines anderen Lebens.

Horst Kaletka aber, am Boden geblieben, hat hier unten eine Heimat gefunden. Vor den Bildschirmen, Anflug und Abfahrt, zwischen den anderen Fahrern. Erinnerungen, über die Kühlerhaube hinweg.

Das wird fehlen hier, sagt er, das ganze Ambiente. Das Geschäft ohnehin.

Tegel lag immer günstig am Rand. Die Fahrt zum Zoo brachte 20 Euro, die zum Alex noch fünf Euro mehr. Der Flughafen, das war eine sichere Sache. Jetzt aber warten sie auf den Abschied.

Am 8. November ist Schluss. Der letzte Flug, die letzte Fahrt.

300 Berliner Taxen, so steht es seit Tagen im Raum, dürfen mit rüber nach Brandenburg, zum BER. Landkreis Dahme-Spree. Früher ein anderes Land, Horst Kaletka war schon länger nicht mehr dort. Nur 300 Fahrer, sagt er, eine Idee aus dem Tollhaus. Er hat sich trotzdem beworben.

Nochmal ein neuer Flughafen, er muss es versuchen.

Die Rente allein reicht nicht aus.

Dann ist auch er an der Reihe.