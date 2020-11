Sehen Sie im Video: 96-Jähriger zieht ins Pflegeheim und darf seine Frau nicht mehr sehen – doch dann hat sie eine brillante Idee.

















Der demenzkranke Kenneth Meredith bricht in Tränen aus, als seine Ehefrau Betty ihn in seinem Pflegeheim in Birmingham überrascht.





Der 96-jährige Rentner hat seine geliebte Frau über einen Monat nicht sehen dürfen. Nun zieht sie bei ihm ein.





Meredith weiß von nichts, als er von seinen Pflegern in das mit Rosen und Ballons geschmückte Zimmer geführt wird.





Als er seine Ehefrau Betty sieht, bricht er in Tränen aus.





Im Hintergrund läuft "Only You" von den "Platters", während sich das Paar in die Arme fällt.





Sie werden nun ein gemeinsames Zimmer im Heim beziehen, da sie "ohne ihn nicht leben kann."









Pflegerin Rosie Boshell berichtet, wie sehr Kenneth Meredith unter der Trennung gelitten habe.





"Kenneth war jeden Tag emotional und weinte, weil er sie so vermisste."





Kenneth und Betty Meredith sind seit 76 Jahren ein Paar und seit 71 Jahren verheiratet.









