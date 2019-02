Fantasievoller Protest vor dem argentinischen Kongress in Buenos Aires. Hunderte Frauen haben am Dienstag für das Recht auf Abtreibung protestiert. Sie schwenkten dabei grüne Halstücher, die zum Symbol für den Kampf für einen legalen Schwangerschaftsabbruch geworden sind. Der argentinische Senat hatte ein Gesetz zur Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen im August 2018 zurückgewiesen. Nach geltendem Recht in Argentinien sind Abtreibungen nur nach Vergewaltigungen erlaubt oder wenn die Gesundheit der Mutter in ernster Gefahr ist. "Wir kämpfen immer noch, weil im Kongress Menschen sitzen, die keine Ahnung davon haben, was die meisten Frauen durchmachen müssen. Es gibt Wege, um Abtreibungen zu machen, aber so muss es nicht sein. Abtreibungen müssen legal in Krankenhäusern gemacht werden, so dass keine Frau bei einer illegalen Abtreibung unter schlechten Bedingungen sterben muss." Nach Schätzungen des argentinischen Gesundheitsministeriums gibt es in dem Land jedes Jahr rund 350.000 illegale Abtreibungen. Menschenrechtsgruppen gehen aber von deutlich höheren Zahlen aus. Das Land ist gespalten zwischen Abtreibungsgegnern und -befürwortern.