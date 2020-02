Ein Video macht derzeit die Runde im Internet: Es soll in der umkämpften syrischen Provinz Idlib aufgenommen worden sein. Angeblich darauf zu sehen: Ein Vater und seine vierjährige Tochter, von draußen hört man Explosionen. Doch statt Angst zu haben, lachen die beiden. Der türkische Twitter-User Mehmet Algan hat den Clip am 16. Februar gepostet. Der syrische Vater Abdullah Al-Mohammad soll ihm das Video zugeschickt haben - mit der Einwilligung, es im Internet zu veröffentlichen. Mit dem Spiel wolle der Vater seiner Tochter psychische Schäden durch die permanente Kriegsangst ersparen, heißt es in einer Erklärung von Algan. Hintergrund ist die militärische Offensive der syrischen Armee in der Provinz Idlib, der letzten Hochburg der Rebellen. Seit Dezember 2019 hat die syrische Armee große Teile der ehemals besetzten Gebiete zurückerobert. Laut UN-Angaben sind seitdem mindesten 900.000 Menschen vor den Kämpfen geflohen, die meisten davon Frauen und Kinder. Die türkische Armee operiert in diesem Gebiet und unterstützt die Rebellen. Erdogan droht derzeit mit einem bevorstehenden Angriff auf die syrische Armee. Bei dem Video könnte es sich um zweifelhafte Propaganda für das türkische Vorgehen in Nordwest-Syrien handeln, die den Krieg vor Ort verharmlost. Ob die Aufnahme und Personen darin echt sind, kann nicht überprüft werden.