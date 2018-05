Noch schnell ein Erinnerungsfoto, dann geht es endlich los in Germerswang, einem kleinen Örtchen im Münchner Umland. Die Burschen und die Madln haben sich fein herausgeputzt. Schließlich ist dieser Dienstag, dieser erste Mai 2018, ein ganz besonderer Tag: Denn Endlich wird der Maibaum aufgestellt. Mit Pauken und Trompeten zieht der Zug langsam Richtung Ortsmitte. Vorsichtig zirkeln die Männer vom Burschenverein Germerswang ihren Baum um die Kurven und durch die engen Gassen. Das halbe Dorf ist auf den Beinen, um den Umzug zu begleiten. Allen voran und immer mittendrin ist Bruno Scharte. Alles hört auf sein Kommando. Er ist der sogenannte "Anschreier" und koordiniert schon seit Jahrzehnten das Aufstellen des Maibaums. "Koordinieren, dass ist das wichtigste. Die Leute einfach bündeln und die Kräfte bündeln. Und dann geht das schon. Und einfach anschaffen, das, was jeder zu tun hat. Weil, wenn alle anschaffen, dann wird es gar nichts." Und gebündelte Kraft - die braucht es. In diesem Jahr ist das gute Stück knapp zwei Tonnen schwer und etwa 27 Meter lang. Rund 30 Mann sind nötig, um den Fichtenstamm aufzurichten. Andernsorts übernimmt ein Feuerwehrkran das Aufstellen. Hier wird noch per Manneskraft gestemmt. "Umso mehr Burschen dabei sind, umso einfacher geht's. Wir Senioren gehen ein bisschen weiter vorne, dann müssen wir nicht so schwer drücken." "Hätten wir nicht so einen guten Anschreier wie den Bruno, dann täte das gar nicht funktionieren, dass wir alle gleichmäßig da sind und den Baum gescheit aufschieben.") "Ich glaub das schönste ist vor allem das Zusammensein, das Zusammensein von den ganzen Vereinen, Burschenverein, Mädelsverein. dann kommen die Malchinger auch immer zum Helfen. Einfach das Zusammensein." Um halb 12 Germerswanger Ortszeit ist es geschafft. Der Baum steht. Prachtvoll ragt er in den etwas bedeckten bayerischen Himmel. Drei Jahre soll der Baum halten. Dann geht das ganze wieder von vorne los.