Die Gifhorner Tafel konnte sich über einen Umschlag voller Geld freuen. Der Absender gibt sich nicht zu erkennen, hat aber wohl schon öfter große Summen gespendet.

Hinweis: Dieser Artikel erschien zuerst bei RTL.de an dieser Stelle.

Er hat wieder Augen zum Strahlen gebracht: Nicht zum ersten Mal spendet ein Unbekannter in der Region Braunschweig-Wolfsburg eine große Menge Geld. Diesmal gehen, wie die "Braunschweiger Zeitung" zuerst berichtete, 20.000 Euro an die Tafel in Gifhorn. Die Redaktion habe im Auftrag des Spenders ein 20.000-Euro-Geldscheinbündel und einen Brief mit persönlichen Worten an das Team der Tafel überreicht. "Das ist ganz große Klasse, wie ein Lottogewinn!", wird die erste Vorsitzende Edeltraud Sack in der "Braunschweiger Zeitung" zitiert. Aus seiner Person machen der anonyme Spender und die Zeitungsredaktion aber ein Geheimnis.

Mehr Bedürftige bei der Tafel

In dem Brief an die Gifhorner Tafel schreibt laut "Braunschweiger Zeitung" der Spender:

"Die Schwächsten der Gesellschaft sind durch den derzeitigen Ausnahmezustand besonders hart betroffen. Sie und alle Helfer der Tafel Gifhorn tragen mit Ihrem Einsatz dazu bei, uneigennützig Hilfe zu leisten. Dafür gebührt Ihnen allen Respekt und Anerkennung! Meinen Beitrag leiste ich gern, auch ohne Applaus, mit einem finanziellen Beitrag."

Das Geld kommt tatsächlich wie gerufen. Wie die Zeitung schreibt, wolle die Tafel anbauen, um mehr Platz für Bedürftige zu haben. Mehr als 3.000 Menschen würden hier wöchentlich mit Lebensmitteln versorgt werden. Die Corona-Auflagen könnten mit einem Anbau besser eingehalten werden und so die Tafel auch in dieser Zeit, in der mehr Menschen auf günstige Lebensmittel angewiesen sind, weiter geöffnet bleiben.

"Braunschweiger Zeitung" hat guten Draht zum Spender

Der anonyme Wohltäter kommt nie persönlich bei seinen Beschenkten vorbei, sondern schickt immer die Redaktion der Zeitung vor. So auch im August 2019, als er dem Hospizhaus in Braunschweig 100.000 Euro spendet. Allein im vergangenen Jahr hat der Unbekannte wohl rund 200.000 Euro in der Region verschenkt. In diesem Jahr konnte sich auch schon die Hospiz-Stiftung in Gifhorn über 100.000 Euro freuen. Wer auch immer der oder die Unbekannte ist: Er oder sie muss ein großes Herz haben.