Sie sind ein mittelalter Mann mit dem peinlichen Problem, dass Sie unerklärlich wütend auf ein schwedisches Mädchen werden, das unseren Planeten retten will? Dann sollten Sie sich den Clip des australischen Comedians Mark Humphries ansehen. In einem Satire-Video stellt er "The Greta Thunberg Helpline" vor: "Wenn Sie ein erwachsener Mensch sind, der aus unerfindlichen Gründen ein Kind anschreien will, ist die Greta Thunberg Helpline für Sie da", heißt es. In dem Video überzeichnet Humphries typische Kommentare von Greta-Hassern in Kommentarspalten. Damit zeigt er, wie sich viele mit ihrer nicht konstruktiven Kritik der Lächerlichkeit preisgeben, ohne es zu merken.

"Bevor du in der Kommentarspalte eines Artikels auf der Großschreibtaste deiner Tastatur völlig ausrastest, lass unsere Experten-Berater deine Situation einschätzen", lautet ein Ratschlag für die gefrusteten Anrufer.

Hang in there! Help is available. https://t.co/aenieXxVut — Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 26, 2019

"Sie lässt das Ende der Welt so klingen, als sei es das Ende der Welt"

So klagt im Videoclip etwa ein weißhaariger Mann: "Sie löst eine sinnlose Angst aus. Sie lässt das Ende der Welt so klingen, als sei es das Ende der Welt." Und eine Frau: "Ich verstehe einfach nicht, wieso sie Obama treffen darf und ich nicht." "Haben Sie auch eine globale Bewegung gestartet?", hakt die Seelsorgerin nach. "Nein, es ist so viel einfacher, jemand anderen dafür zu hassen", antwortet sie.

Greta Thunberg selbst hat das Video auf Twitter geteilt. "Haltet durch! Hilfe ist vorhanden", schreibt sie amüsiert dazu. Das Video wurde seitdem schon fast hunderttausendmal retweetet.

"Ich bewundere, wie du mit diesen Trollen und Mobbern umgehst" oder "Du bist so eine Inspiration für mich", lauten die Kommentare ihrer Fans. Einer beweist, dass auch ältere Männer nicht automatisch Greta-Hasser sein müssen und schreibt: "Du bist unglaublich! Ich bin 60 Jahre alt, aber du bist ein Vorbild für mich!"

Quelle: Greta Thunberg/Twitter