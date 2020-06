Bei Großbrand: Anwohner wirft Eier und Kartoffel auf Feuerwehr

Sehen Sie im Video: Bei Großbrand – Eier und Kartoffel auf Feuerwehr geworfen.





Bei einem Großbrand in Nümbrecht im Oberbergischen Kreis hat ein Anwohner mit mindestens drei Eiern und einer Kartoffel nach Feuerwehrleuten geworfen. Das bestätigte Bürgermeister Hilko Redenius am Montag der Deutschen Presse-Agentur. O-Ton Hilko Redenius, Bürgermeister von Nümbrecht «Ja wir hatten ja eine Großschadenslage mit einem Brand eines mehrstöckigen Hauses mit 20 Wohneinheiten, bei dem 140 ehrenamtliche - ich betone auch immer wieder - ehrenamtliche Einsatzkräfte vor Ort waren. Dazu noch Rettungsdienst, Malteser, Deutsches Rotes Kreuz und so weiter. Und in der Nacht ist eine Einheit dieser Rettungskräfte aus einem benachbarten Wohnhaus beziehungsweise einer Wohnanlage beschimpft worden, aufgefordert worden, die Maschinen abzustellen, man wolle schlafen und in Folge dessen auch mit Eiern beworfen worden.» Die Stadt hat Strafanzeige erstattet. Bei dem Brand in einem Mehrfamilienhaus waren am Freitag zwölf Menschen verletzt worden. O-Ton Christopher Eichert, Polizeibeamter und ehem. freiw. Feuerwehrmann «Ja man ist erst mal erschüttert, wenn man hört, dass Einsatzkräfte, die eigentlich kommen, um zu helfen, mit Eiern beworfen werden, ist das was, was man sehr, sehr schlecht verstehen und nachvollziehen kann. Das sind Momente, wo ich mich frage, was in diesen Leuten vor geht. Und das sind auch Momente, wo ich mit den Kameradinnen und Kameraden vor Ort mitfühle.» Laut Bürgermeister Redenius hat die Polizei bereits ihre Ermittlungen aufgenommen.