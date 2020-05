Sehen Sie im Video: In San Francisco ist das historische Pier 45 in Flammen aufgegangen.





In den Himmel über San Francisco steigt Rauch. Ein Teil der bekannten Fisherman's Wharf in der kalifornischen Stadt steht in Flammen. Das Feuer, hier aufgenommen von einem Augenzeugen, bedrohte am Samstag zeitweise auch ein historisch wertvolles Frachtschiff aus dem Zweiten Weltkrieg, das an Pier 45 lag. Feuerwehrleuten gelang es aber, die SS Jeremiah O'Brien zu retten. Hauptsächlich war ein historisches Lagerhaus in Brand geraten. Die Rauchsäulen waren kilometerweit zu sehen. Über die Brandursache war zunächst nichts bekannt.