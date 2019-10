An der Ostküste Australien sind zwei junge Männer von einem Hai angegriffen worden. Die beiden Touristen hatten an einem Bootsausflug teilgenommen und waren zum Schnorcheln ins Wasser gegangen. Wie Rettungskräfte mitteilten, biss der Hai einem der beiden Männer einen Fuß ab. Der andere erlitt Verletzungen an der Wade. An dem Ausflug nahm zum Glück auch ein schwedisches Paar teil, beide arbeiten in ihrem Heimatland als Rettungssanitäter. Dank ihrer Erste-Hilfe-Maßnahmen konnten sie den Verletzten das Leben retten. O-TON BILLY LUDVIGSSON, RETTUNGSSANITÄTER: "Wir mussten aus Tauen und Handtüchern eine improvisierte Aderpresse machen. Die Blutung war schlimm, zuerst sogar lebensbedrohlich, aber wir konnten die Blutung stoppen, recht schnell sogar, nach einigen Minuten, vielleicht fünf Minuten." O-TON EMMA ANDERSSON, RETTUNGSSANITÄTERIN: "Wir fingen mit dem Mann an, der zuerst an Bord gekommen war. Wir machten das gleiche mit seinem Bein, aber er war nicht so schlimm verletzt. Also widmeten wir uns zunächst dem anderen, der seinen Fuß verloren hatte und versorgten seine Wunde." Zurück am Strand wurden die Männer mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wo sie operiert wurden. In Australien kam es in diesem Jahr zu zehn Angriffen durch Haie. Insgesamt sind Haiangriffe aber extrem selten. Im Jahr 2018 wurden weltweit 66 Haiangriffe gezählt. Vier davon verliefen tödlich.