Am Morgen nach den tödlichen Schüssen in Halle verarbeiten die Augenzeugen ihre Eindrücke noch immer. Ein bewaffneter Mann hatte am Mittwochnachmittag zwei Menschen erschossen und versucht, in die Synagoge einzudringen. „Ich habe zuerst einen lauten Knall gehört und direkt hinter dem einen Fenster so Rauchschwaden, ein zweiter lauter Knall, wieder Rauchschwaden. Das ist das Erste, was ich mitbekommen habe, und bevor ich eigentlich noch überlegen konnte, was da jetzt los ist, was das überhaupt war. Weil ich meine, an so etwas denkt ja keiner. Ich glaube, irgendjemand bei uns hat auch gesagt: 'Oh, Feuerwerk'. Also es überlegt sich ja wirklich niemand. Dann hat, wie gesagt, unser Kantor superschnell reagiert, das war beeindruckend. Der hat auch auf dem Bildschirm wohl gesehen - man sieht über den Bildschirm, über die Übertragung von hier draußen, was hier los ist. Er hat anscheinend gesehen, dass hier ein Mann stand, voll bewaffnet, in Kampfmontur, hat sofort reagiert, hat sich umgedreht und hat gesagt: Alle raus in den nächsten Raum, nach oben, in die Küche, alle auf den Boden, weg von den Fenstern. (SCHNITT) Das nächste war, dass dieser Attentäter ja versucht hat, in die Synagoge einzudringen. Das heißt, der Chasan (Anm. d. Red.: Kantor auf Hebräisch) hat uns nach draußen und nach oben geschickt und hat dann als nächstes mit ein paar anderen Männern aus der Gemeinde die Türe verbarrikadiert. Ein anderer aus unserer Gruppe hat die Hintertüre abgeschlossen und verbarrikadiert. Ich habe die Mitteltüre zugemacht." Anlässlich des jüdischen Feiertags Jom Kippur befanden sich rund 80 Menschen in der Synagoge. „Ich denke, es war eine recht ruhige Stimmung, angesichts der Lage. Heute fühle ich mich wesentlich bedrückter, weil Menschen umgekommen sind. Gestern war ich einfach dankbar, es war ja geradezu ein Wunder, dass er es nicht durch die Tür schaffte und eine noch größere Tragödie verhindert wurde." Neben dem Wechselbad aus Schreck über den Vorfall und der Erleichterung darüber, dass es nicht zu mehr Todesopfern kam, äußern die Mitglieder der jüdischen Gemeinde auch Kritik an fehlendem Polizeischutz: „Von uns drinnen haben natürlich auch ein paar Leute angerufen, aber es hat tatsächlich mehr als 15 Minuten gedauert, bis jemand hier war." Rabbi Max Privorozki äußerte sich enttäuscht über die Polizeiarbeit in Halle. Bei seinem Notruf sei er offensichtlich in Panik gewesen, aber seiner Meinung nach nicht auf eine angemessene Reaktion gestoßen. Es habe auch zu lange gedauert, bis Sicherheitskräfte zur Synagoge gekommen seien. "Ich möchte nicht, dass jetzt von 0 bis 24 Uhr den ganzen Tag, egal ob das notwendig oder nicht, Polizei überall präsent ist. Ich möchte, dass Polizei dort präsent ist, wo das notwendig ist und die Kräfte spart in den Situationen, wo das nicht notwendig ist." Der Schutz von Synagogen sollte langfristiger und nicht nur von Fall zu Fall geplant werden, so Privorozki.