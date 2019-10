Ein Lichtermeer in Gedenken an die Opfer des Terroranschlags von Halle. Am Freitag wurde in ganz Sachsen-Anhalt an die Opfer erinnert, so wie hier bei der Synagoge im Paulus-Viertel in Halle an der Saale. Die Leute vor Ort wollte damit ein deutliches Zeichen setzen und versuchen ihren Schock auf diesem Wege zu verarbeiten: (O-TON SUSAN FALKER) Ich bin sehr betroffen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin entsetzt, dass so jemand zwischen uns aufgewachsen ist." (O-TON MONIKA WILLE) "Es ist dringend nötig. Auch für mich selber, aber natürlich auch für insgesamt, dass wir merken, wir können was machen und wir haben die große Hoffnung, dass wir noch mehr machen können, im Zusammenhang mit Zivilcourage. Und das ist so eine ganz wohltuende Geschichte." Am Mittwoch hatte ein rechtsextremer und antisemitischer mutmaßlicher Täter, der sich bereits geständig zeigte, versucht, die Synagoge zu stürmen. Aber er scheiterte an der geschlossenen Türe. Kurz danach tötete er jedoch auf offener Straße erst eine Frau und anschließend in einem Döner-Imbiss einen jungen Mann.