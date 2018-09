Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat am Donnerstag damit begonnen, Baumhäuser im von Braunkohlegegnern seit Jahren besetzten Hambacher Forst zu räumen. Wegen der von den Aufsichtsbehörden festgestellten Brandschutzmängel würden Baumhäuser geräumt und entfernt, sagte ein Sprecher der Polizei Aachen. Die Bewohner der Baumhäuser seien darüber informiert worden. Die Polizei war mit zahlreichen Kräften im Einsatz, auch Räumpanzer und Wasserwerfer waren vor Ort. Der Hambacher Forst zwischen Aachen und Köln ist ein Symbol des Widerstand gegen den Braunkohle-Tagebau. Schätzungen zufolge leben in dem Waldstück zwischen 100 und 150 Menschen. Diese hatten ihren Widerstand angekündigt. Es wurden Befürchtungen geäußert, dass die Lage eskalieren könnte. Bei Polizeieinsätzen im Hambacher Wald war es in der Vergangenheit immer wieder zu Gewalt gekommen. Am Montag war ein Treffen zwischen Umweltverbänden und dem Energiekonzern RWE ohne eine Einigung verlaufen. RWE will den Wald ab Mitte Oktober roden, um die Stromerzeugung in den benachbarten Braunkohlekraftwerken weiterzubetreiben. Umweltschutzverbände hatten von RWE gefordert, die Rodungen auszusetzen, bis die derzeit in Berlin tagende Kohlekommission ihre Arbeit abgeschlossen hat. Sie soll einen verbindlichen Zeitplan für das Ende der Kohleverstromung festlegen.