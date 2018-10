Sicherheitsleute von RWE haben sich im Hambacher Forst mit Aktivisten geprügelt. Ein Handyvideo davon wurde am Freitag in den sozialen Netzwerken verbreitet. Ein Sprecher des Energiekonzerns bestätigte den Vorfall auf stern-Anfrage. Demnach hätten "15 Aktivisten sieben Sicherheitskräfte umringt". Die Mitarbeiter "fühlten sich provoziert, bedroht und zur Selbstverteidigung genötigt". Bei der Prügelei seien drei Aktivisten und ein Sicherheitsmitarbeiter verletzt worden.

In den Szenen auf Facebook und Twitter ist eine Gruppe von Männern in einem Waldstück zu sehen. Einige der Sicherheitsleute tragen gelbe Westen, andere sind schwarz gekleidet und vermummt, ein weiterer trägt einen grauen Kapuzenpullover und Sonnenbrille. Es lässt sich daher nicht für alle Menschen in dem Video zweifelsfrei sagen, ob sie Aktivisten oder RWE-Sicherheitsmänner sind. Zunächst wird geschubst und gerangelt, dann fallen mehrere Männer um, es beginnt eine Schlägerei.

Ein RWE-Sicherheitsmann extrem aggressiv

Eilverfahren OVG Münster stoppt Rodung im Hambacher Forst DPA

Der Sicherheitsmitarbeiter mit dem grauen Pullover und der Sonnenbrille agiert dabei besonders aggressiv. Mindestens einen Aktivisten streckt er mit einem wuchtigen Faustschlag ins Gesicht nieder, auf einen anderen tritt er ein, während dieser am Boden liegt. Als er sieht, dass er gefilmt wird, brüllt er den Kameramann an: "Ihr kleinen Pisser, ich ficke deine Kamera." Der RWE-Sprecher sagt dazu auf Anfrage, dass dieser Mann kein RWE-Mitarbeiter sei, sondern für die vom Konzern beauftragte Sicherheitsfirma arbeite.

Video von Angriffen durch #RWE -Schlägertrupps im #HambacherWald heute Morgen. Gedächtnisprotokoll des Filmenden im Folgetweet. pic.twitter.com/85FHyUSZY0 — form prim (@formprim) October 5, 2018

In dem Video beschweren sich einige der Aktivisten mehrfach, sie würden angegriffen und hätten nichts gemacht. Immer wieder sind Rufe wie "Lass ihn in Ruhe" und "Das muss jemand filmen" zu hören. Das Video wurde unter anderem vom Twitter-Nutzer "form prim" hochgeladen. Nach seinen Angaben wurden ihm das Video und ein Gedächtnisprotokoll des Filmenden zugespielt. Darin behauptet der angeblich Beteiligte, die Sicherheitsleute hätten "Dinge von uns" mitgenommen und gesagt, diese seien "beschlagnahmt". Daraufhin habe man die Männer umgekreist und "unser Eigentum" zurückgefordert. Dann sei die Schlägerei ausgebrochen. Die Sicherheitsleute hätten mehrfach versucht, ihm sein Handy zu entwenden, so dass er schließlich geflohen sei.

Polizei ermittelt, RWE zieht Konsequenzen

Die Polizei Aachen teilte am Nachmittag auf Twitter mit, wegen des Videos ein Strafverfahren eingeleitet und Ermittlungen aufgenommen zu haben. Beamte vor Ort hätten "bereits erste Personalien festgestellt und diese aufgenommen".

Die #Polizei #Aachen hat aufgrund des Vorfalls im Video ein Strafverfahren eingeleitet & die Ermittlungen aufgenommen. Wir bitten den Urheber das Originalmaterial für Ermittlungszwecke zur Verfügung zu stellen. @HambiBleibt @enough14 @Niederrheiner75 @bernkamp #hambacherforst — Polizei NRW AC (@Polizei_NRW_AC) October 5, 2018

Auch RWE zieht erste Konsequenzen aus der Prügelei. Die "genauen Hintergründe und der Ablauf" müssten zwar noch geklärt werden. Man bedauere diesen Vorfall aber und werde "die involvierten Sicherheitsmitarbeiter bis zur Aufklärung des Sachverhalts nicht im Hambacher Forst einsetzen".