Für den alten Mann trägt die Nächstenliebe gelbe Warnwesten. Seit Wochen, vielleicht Monaten, sitzt er am Eingang zum U-Bahnhof St. Pauli. Im Rekordsommer hockte er dort im T-Shirt, an diesem Samstagmorgen vor Weihnachten trägt er einen zerschlissenen, blauen Wollmantel und eine alte Mütze. Wenn Familien den Dom besuchen, wenn Party-Volk abends auf den Kiez strömt, wenn Junggesellenabschiede sich besoffen die Treppen nach oben hangeln, sitzt er dort. Er spricht niemanden an, bettelt nicht, denn er kann kaum Deutsch. Nur ein alter Pappbecher steht vor ihm. Kaum jemand wirft etwas hinein.

Doch heute kommen andere Menschen. Sie schieben einen vollgestopften Einkaufswagen vor sich her, tragen Warnwesten und sprechen ihn an. "Hallo, möchtest du einen Kaffee? Tee? Lange Unterhosen?", fragt Julia Staron, eine Frau mit dunkler Mütze und zwei Hunden an der Leine. Er lächelt, nickt, und macht mit seiner rechten Hand eine schüttelnde Bewegung. "Ach, klar, wir haben auch Zucker", sagt Staron und wühlt im Einkaufswagen nach den kleinen Tütchen. Sie reicht ihm den Kaffee und schaut ihn genauer an. "Eine lange Unterhose wäre nicht schlecht, hm?" Er schaut sie irritiert an. Sie greift in den Wagen und zeigt auf die Verpackung: Ein athletischer Typ in langen Unterhosen. Er lächelt.

Antikälte-Hilfe: Vorbereitung zur Tour

Nur wenige Stunden zuvor wird aus Vincent Schmidt ein Dirigent: Die Brotberge auf den Tisch, die Kartons mit Duschgel ins hintere Zimmer, das Hundefutter in die Tüten und bitte nichts vor die Eingangstür stellen. Sein Orchester besteht aus Helfern, die Brötchen schmieren, Kaffee in riesige Thermoskannen füllen oder Wollsocken zusammenrollen. "Antikältehilfe St. Pauli", kurz AKH, nennt sich sein Ensemble. In den zwei kleinen Büroräumen über dem örtlichen Museum geben sie heute ihr Gastspiel. Und schon am Vormittag zeigt sich: Der Platz reicht hinten und vorne nicht. Immer mehr Lieferungen, immer mehr Helfer kommen. Es herrscht ein Schieben und Stapeln - dann geht die Tür auf. Und eine Frau trägt zwei große Säcke mit Croissants und Milchbrötchen rein und wuchtet sie auf den Tisch.

Schmidt und seine Mitstreiter machen das seit Jahren. Was wie ein wildes Durcheinander wirkt, ist kontrolliertes Chaos. Seit dem Sommer ist die AKH ein eingetragener Verein, Vincent Schmidt ist Vorsitzender. Das Team arbeitet vernetzt mit Foodsafern, die Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können oder dürfen, von Supermärkten und Bäckereien abholen. Heute geht's raus auf die Straße, in die Ecken und unter Brücken, wo Obdachlose sich aufhalten, wenn die Temperaturen sinken. Schmidt und seine Mitstreiter kennen die Orte sehr genau. Denn die AKH gibt es seit der Vorweihnachtszeit 2011.

Wie die Antikälte-Hilfe entstand

"Der Wintereinbruch damals war brutal, der kam aus dem Nichts", erinnert sich Julia Staron. Sie war gerade in der Innenstadt, Weihnachtskram einkaufen, als es anfing zu schneien. Nicht die weichen, pudrigen Flocken, sondern kleine, gefrorene Eiskügelchen, die im Gesicht brennen und die Finger vor Kälte taub machen. "Ich war viel zu dünn angezogen", sagt Staron. Sie wickelte ihren beigen Mantel enger um ihren Körper, zog die Schulter hoch und ging schneller. Bloß nach Hause kommen, bei diesem Mistwetter. Nicht nur sie wurde überrascht vom Winter, sondern auch die Obdachlosen. "Die Leute drückten sich tief in die Hauseingänge", so Staron. "Und es waren so viele." Als sie zu Hause ankam, schloss sie die Tür zu ihrer warmen Wohnung auf und dachte "Scheiße!"

Und so setzte sich Julia Staron hin und machte das, was viele Menschen tun, wenn sie unzufrieden sind: Sie schreiben sich bei Facebook ihren Frust von der Seele. Und auch sie haute in die Tasten: Warum nimmt eine so reiche Stadt wie Hamburg das Elend einfach hin? Staron macht sich Luft. "Hunderte Kommentare hatte ich nach kürzester Zeit. Offenbar war ich nicht die Einzige, die diese lebensbedrohliche Ungerechtigkeit empfand", sagt Staron.

Doch es blieb nicht beim anonymen Austausch im Netz, die Leute meldeten sich direkt bei ihr. Plötzlich hatte Staron Mitstreiter, die auch etwas tun wollten. Sie gründeten eine Gruppe, diskutierten, was man machen könne. Decken, alte Wintermäntel, Mützen wurden gespendet. Staron organisierte einen Bulli, holte die Klamotten ab und brachte sie zu den Obdachlosen-Initiativen. "Das ging alles so wahnsinnig schnell, innerhalb von zwei, drei Wochen gab es ein Helfernetzwerk aus der Nachbarschaft", erzählt sie. Am Morgen des 24. Dezembers 2011 zog sie los. Ein paar Leute aus der Nachbarschaft hatten geschmierte Brote und Glühwein mitgebracht. Sie stopften alles in einen Bollerwagen und einen alten Einkaufswagen und zogen durchs Viertel. "Es war der Beginn der AKH", sagt Staron, die heute Schirmherrin der Initiative ist. "Es war wie ein Schneeballsystem, das immer größer wurde."

Aus den Bollerwagentouren werden Weihnachtsfeiern in einem Gemeinschaftsraum. Immer mehr Helfer ordnen immer mehr Spenden, in einem Jahr gibt es ein Fest auf dem Spielbudenplatz mit Zelten, in denen Ärzte, Tierärzte und Frisöre dabei sind. Die Freiwilligen werden professioneller, die Hilfe industrialisiert sich. Inzwischen kommt auch Unterstützung von Unternehmen. Das nördlich von Hamburg ansässige Werk von Johnson & Johnson zählt dazu. Dort können Mitarbeiter im Firmenshop für wenige Cents Duschgel, Reinigungstücher und Handcreme kaufen und in eine große Box legen. Um die kümmert sich Sina Stefaniak. "Mit dieser Idee haben wir eine Möglichkeit geschaffen, dass Menschen spenden. Und zwar ohne großen Aufwand", sagt sie. Diese Kisten landen dann bei Obdachlosen-Unterkünften - oder eben bei der AKH. Bei ihrem Arbeitgeber gebe es seit genau 75 Jahren ein Credo: Zuerst kommen die Kunden, dann Mitarbeiter und dann die Gesellschaft. Die Aktionäre landen erst auf Platz 4 dieser Hierarchie. Und so wurde auf der Betriebsversammlung auch dafür geworben, dass die Mitarbeiter sich bei der AKH engagieren können.

Wenn Hilfe Selbstüberwindung kostet

In der Einsatzzentrale der AKH stehen einem kleinen, gedrängten Halbkreis junge Frauen vor Vincent Schmidt, während um sie herum die Bollerwagentour vorbereitet wird, darunter einige Mitarbeiterinnen von Johnson & Johnson. "Ich norde euch kurz mal ein, ihr seid ja alle neu bei der AKH", legt Schmidt los. Und so erzählt er, dass Fischkonserven besonders beliebt sind und man sie deshalb sparsam verteilen muss, damit möglichst viele etwas von der Lieferung abbekommen. "Bevor ihr irgendwas verteilt, fragt doch einfach, was gebraucht wird. Der eine hätte gerne eine Zahnbürste, der nächste freut sich über Hundefutter", erklärt Schmidt. "Zieht euch die gelben Westen an, dann erkennt man euch." Schmidt ist schon lange genug dabei, um zu wissen, was die eigentliche Hürde ist: mit den Obdachlosen sprechen. Menschen einen Kaffee in die Hand drücken, ist leicht. Aber Berührungsängste abbauen, die eigene Komfortzone verlassen, den richtigen Ton anschlagen ohne von Oben-herab aufzutreten - das ist die eigentliche Herausforderung. Doch das sagt er den Neuen nicht. Sondern zieht mit der Gruppe los. Diesen Konflikt löst man besser auf der Straße.

Vor der Spielhalle auf der Reeperbahn haben sich zwei Frauen niedergelassen. Eine hat pinke, herausgewachsene Strähnen, die Andere hat sich tief in ihren Parka eingegraben. Unter einem armeegrünem Schlafsack versuchen sie, die Kälte nicht zu spüren. Vor dem stetigen Sprühregen flüchteten sie an diesem Tag unter ein Vordach. Ihre beiden Hunde tragen Deckchen. Vom Weihnachtsmarkt schrägt gegenüber schallt ein Weihnachtssong von Dean Martin herüber. Schmidt steuert mit seiner Truppe auf das Lager zu. Die jungen Helferinnen nesteln an der Fracht im Einkaufswagen herum. Wie den Anfang machen? Vincent Schmidt hilft: "Guten Morgen, ihr Lieben. Darf's ein Kaffee sein?", fragt er. Ja, darf es. Er beginnt mit den Frauen zu plaudern, während sein Team Kaffee einfüllt, Thermo-Leggings aus dem Wagen fischt und nach Hundefutter und Keksen sucht. Verteilen ist einfacher als reden. Aus dem Club nebenan stolpern zwei Typen mit Bierflaschen in der Hand. Es ist zwar schon mittags, aber das heißt auf dem Kiez erstmals nichts. Auch ihnen bieten die Frauen warmes Essen und Unterhosen an. "Das sind doch besoffene Touristen", murmelt Julia Staron. Einen Kaffee nehmen die beiden trotzdem.

Die Helfer der AKH mussten auch lernen, dass XXL-Packungen Duschgel auf der Straße zu groß sind für das Handgepäck der Obdachlosen. Dass sie besser keinen Alkohol ausschenken, wenn ein Großteil der Wohnungslosen mit Alkoholsucht kämpft. Dass nicht jede Kleiderspende eine Hilfe ist. "In einem Jahr zog ich tatsächlich Badelatschen und ein Taftkleid aus einem Sack", berichtet Staron.

Bedürftigkeit erkennen und handeln - das hatte Schmidt seinen Helfern gepredigt. Doch das klingt leichter, als es ist. An diesem Samstag werden die AKH-Unterstützer am Ende des Tages viele Lebensmittel zu den Obdachlosenunterkünften weiterreichen statt sie verteilen zu können. Denn an den üblichen Orten treffen sie niemanden an. Samstag ist eben kein guter Tag für eine solche Aktion, sagt Staron. Dann sind die Obdachlosen längst ausgeflogen, sitzen in der Innenstadt, folgen unsichtbaren Routen zu ihren Plätzen. Sonntag ist besser, aber da hat sich schon eine andere Hilfsorganisation angemeldet. Gerade zur Weihnachtszeit ist die Bereitschaft zur Hilfe groß. Deshalb planen Schmidt und Co. schon die nächste Aktion im Februar. Dann gibt es für die schätzungsweise rund 2000 Menschen, die auf Hamburgs Straßen leben, nicht mehr so viel Hilfe. Und es wird auch in der Hansestadt knackig kalt. Die Stadt stellt rund 800 Betten im Winter in Unterkünften für Obdachlose zur Verfügung. Mehr als jeder Zweite schläft also auch bei Frost und Regen draußen. Seit November 2018 sind bereits vier Obdachlose auf Hamburgs Straßen gestorben. Eine von ihnen, Johanna, hatte in einer Frostnacht auf einer Parkbank geschlafen und war morgens von Passanten gefunden worden. Eine Obduktion stellte die Todesursache fest: Unterkühlung.