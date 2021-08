Sehen Sie im Video: Mann macht seiner Freundin im Impfzentrum, in dem sie sich kennengelernt haben, einen Heiratsantrag.

















Jocelyn Rauchfleisz (24) hätte mit Sicherheit mit vielen Ereignissen gerechnet, als sie sich am Montagmorgen auf den Weg zur Arbeit machte, aber nicht damit: Ihr Freund Ryan Galway (24) , der genau wie Jocelyn in einem Impfzentrum in Cambridge arbeitet, hatte sich dazu entschieden, ihr an diesem Tag die Frage aller Fragen zu stellen. Und so ging Ryan vor all seinen Arbeitskollegen auf die Knie und machte seiner Liebsten einen Heiratsantrag. Die romantischen Aufnahmen zeigen wir im Video. (jos)

