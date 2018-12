Geschichten mit Tieren berühren viele Menschen, so viel ist klar. Auch im Jahr 2018 war bei den tierischen Freunden wieder alles dabei: Manche Geschichten haben uns ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, bei anderen hatten wir Tränen in den Augen. Es ging rührend zu, lustig, auch mal so skurril, dass man eigentlich nur den Kopf schütteln konnte. Wir haben einige Tiergeschichten aus diesem Jahr gesammelt.

Erinnern Sie sich zum Beispiel noch an ...

... Luna – den Hund, der in die dritte Klasse geht

Luna ist erst zweieinhalb Jahre alt und geht schon in die dritte Schulklasse. Denn Luna ist ein Schulhund – und die Kinder lieben sie. Zweimal pro Woche unterstützt die Hündin Grundschullehrerin Miriam Friedrich in ihrer Klasse. Luna nimmt aktiv am Unterricht teil, stellt Aufgaben und bringt Ruhe ins Geschehen. So einen Mitschüler hätte man sich auch gewünscht.

... Bruno – den coolen Kater auf Diät

"Zu cool, um obdachlos zu sein" – das können nicht viele Tiere von sich behaupten. Für Kater Bruno gilt es definitiv. Wenn er Hunger hat, setzt er sich zum Beispiel auf die Hinterbeine. Und das, so viel muss man ihm lassen, sieht schon verdammt cool aus. Deshalb wurde Bruno im Handumdrehen zum Liebling der Facebook-User. Wahrscheinlich auch wegen – und nicht trotz – der 25 Extrapfund, die Bruno zu viel mit sich herumschleppt. Die musste der Kater runterhungern, Gesundheit schlägt nun mal Coolness.

TOO COOL TO BE HOMELESS! We're not sure how Bruno hasn't found his forever home yet! He's the COOLEST cat! Hi, my name... Gepostet von Wright Way Rescue am Mittwoch, 15. August 2018

... Karl-Friedrich – das hartnäckige Eichhörnchen

Karl-Friedrich löste sogar einen Polizeieinsatz aus. Das Eichhörnchen lief einem Mann in Karlsruhe solange hinterher, bis er aus lauter Verzweiflung die Beamten rief. Auf dem Revier legte das Tier erst einmal ein Schläfchen ein und bekam seinen Namen verpasst – statt in Ausnüchterungs- oder Gefängniszelle ging es dann aber in eine Auffangstation.

... Jeffrey – das verirrte Gänseküken

Gänsebaby Jeffrey tauchte plötzlich in der Nähe von New York auf – mutterseelenallein. Zwei Freunde fanden das Küken und machten sich auf die Suche nach seiner Familie. Das gestaltete sich schwieriger als zunächst gedacht. Nach einigen Fehlversuchen klappte die Wiedervereinigung dann aber doch: Eine Gänsefamilie nahm den Knirps unter die Fittiche.

... Paulchen – der Mops, der vor seinem Tod noch eine große Reise machte

Sechs Jahre verbrachten Sabine und ihr Mops Paulchen miteinander. Dann zeichnete sich ab, dass Paulchen nur noch wenig Zeit bleiben würde – er erkrankte unheilbar. Frauchen und Hund nutzten die letzten Wochen zusammen perfekt: Sie machten gemeinsam eine große Reise. Paulchen durfte noch einmal viele spannende Sachen erleben – ein erfülltes Hundeleben.

... die Alpakas, die einfach mal ins Planschbecken hopsten

Es war ein heißer Sommer – nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere. Erst recht für solche, die ein so dickes Fell haben wie Alpakas. Diese Tiere haben ja ohnehin Katzen als die Stars des Internets abgelöst. Besonders begeistert haben uns in diesem Jahr die 250 Alpakas von Paul Rippon, die sich bei heißen Temperaturen im Planschbecken abkühlten. Das hätten wir uns in diesem Jahr auch manchmal gewünscht.