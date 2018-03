Die rhythmisch-schwankenden Bewegungen, sie sind typisch für katholische Osterprozessionen der Karwoche, die in vielen spanischsprachigen Ländern "Semana Santa" genannt wird. Die Träger stemmen mit den geschmückten Sänften oft ein tonnenschweres Gewicht. Wie hier in Guatemala haben Christen überall auf der Welt den Karfreitag gefeiert. Sie erinnern damit an die Kreuzigung und den Tod von Jesus Christus. Auch im mexikanischen Taxco trugen Männer schwere Gewichte auf den Schultern. Der Überlieferung nach hatte Jesus sein Kreuz selbst auf den Hinrichtungshügel Golgota getragen. Auf den Philippinen ließen sich gläubige Katholiken während einer Nachstellung der Kreuzigung gar an Holzkreuze nageln. Dem Karfreitag, dem stillen Freitag, geht in der christlichen Karwoche der Gründonnerstag voraus, mit dem an das letzte Abendmal von Jesus und seinen Jüngern erinnert wird. In einem italienischen Gefännis in Rom wusch Papst Franziskus Häftlingen die Füße. Die Fußwaschung soll Jesus einen Tag vor seiner Kreuzigung bei seinen Jüngern vollzogen haben.