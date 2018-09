Mann an Herzversagen gestorben, Details zu den Tatverdächtigen - die Pressekonferenz zum Nachlesen

Nach dem Tod eines 22-jährigen in Köthen haben die Behörden ihre Erkenntnisse zu dem Fall mitgeteilt. Innenminister Holger Stahlknecht und Justizministerin Anne-Marie Keding (beide CDU) hatten für den späteren Vormittag (ab 11.30 Uhr) zu einer Pressekonferenz in Magdeburg eingeladen.

Der junge Mann war am Samstag nach einem Streit von zwei Männergruppen gestorben. Nach Angaben der Polizei erlag das Opfer einem akutem Herzversagen; ein Zusammenhang zu erlittenen Verletzungen besteht nach Polizeiangaben nicht. Ein Richter erließ am Sonntagabend Haftbefehl gegen zwei mutmaßlich an dem Streit beteiligte Afghanen wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge. Am Sonntagabend hatten sich rund 2500 Menschen an einer Kundgebung in der Kreisstadt in Sachsen-Anhalt beteiligt, zu dem rechte Gruppierungen in sozialen Netzwerken aufgerufen hatten (lesen Sie hier mehr zu den Hintergründen).

Alle wichtigen Details aus der Pressekonferenz zum Nachlesen: