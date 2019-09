In der Gegend um Meißen war die Partei AfD bei der Landtagswahl am Sonntag besonders stark. Und in diesem Wahlkreis Meißen 2 wiederum noch erfolgreicher im Ort Lampertswalde. Dort erreichte die AfD bei den Zweitstimmen 48,3 Prozent. Dahinter folgte die CDU mit knapp 30 Prozent und auf Platz Drei die Partei "Die Linke" mit 5,5 Prozent. Warum erhielt die AfD hier bei den Zweitstimmen fast jede zweite? Passanten im Ort sagen dazu: O-TON ANDREA SUCHER ("Ich denke viele Bürger sind unzufrieden, es wird nicht das eingehalten was versprochen wird. Zum größten Teil, ja, geben sich die Politiker schon Mühe aber im Grunde genommen kommt es auf den kleinen Orten nicht zur Geltung sag ich mal so oder es wird nicht umgesetzt, manches ja, aber es ist nicht so, wie die Leute sich das eigentlich erhoffen.") O-TON RUDOLF HITSCHKE ("Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen warum so viele Menschen in unserer Gemeinde AFD gewählt haben. Das ist eigentlich eine christliche Gemeinde und hätte eher auf die CDU oder vielleicht die Linken von früher gesetzt, aber niemals auf die AFD.") Am Ortsrand dampft der Schlot eines frisch angesiedelten Industriebetriebs und Landwirtschaft spielt offensichtlich eine große Rolle. Im Lampertswalde mit seinen zweieinhalbtausend Einwohnern waren am Sonntag laut Medienangaben genau 2101 Menschen wahlberechtigt. Exakt zwei Drittel davon gingen auch zur Wahl, soviele, wie auch im Landesdurchschnitt von Sachsen. Die Wahlbeteiligung war damit im Freistaat so hoch wie seit dem Wendejahr 1990 nicht mehr - damals waren knapp 73 Prozent der Sachsen zur Landtagswahl gegangen.