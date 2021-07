Sehen Sie im Video: 40.000 Menschen feiern ohne Hemmungen auf Latitude-Festival im Osten Englands.









Endlich mal wieder frei drehen - ohne Maske oder Abstand, einfach ganz ohne Sorgen. Das sei jedem gegönnt, der einen negativen Test mitbringt oder vollständig geimpft ist, so handhabt es der Veranstalter des Latitude-Festivals im Osten Englands. Am Donnerstag strömten Tausende Besucher auf das Gelände. Über das Wochenende findet hier das erste wirklich große Festival in Großbritannien seit Frühjahr 2020 statt. Latitude-Gründer Melvin Benn konnte es kaum erwarten: "Alle Pläne waren bereits gemacht, alle Bands standen fest. Die Leute wollten einfach unbedingt kommen, unbedingt spielen, unbedingt arbeiten und einfach mal wieder auf einem freien Feld Spaß haben, und das ist es, was wir tun." Anfang der Woche waren im Zuge des sogenannten "Freedom-Days" die meisten weitreichenden Coronavirus-Beschränkungen aufgehoben worden. Das viertägige Festival, zu dem rund 40.000 Menschen erwartet werden, findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem die Zahl der Covid-19-Fälle im ganzen Land wieder ansteigt. Das ist den Gästen aber in diesem Moment völlig egal: "Wunderschön, ausgezeichnet, wirklich gut. Wir sind hier reingegangen und es hat sich einfach so surreal angefühlt - Tausende Menschen auf einmal zu sehen. Wir sind wirklich begeistert." "Ich glaube so sicher habe ich mich noch nie gefühlt. Alle sind negativ getestet." "Wenn nicht jetzt, wann fangen wir denn dann wieder an? Viele von uns haben zumindest die erste Dosis des Impfstoffs bekommen, sodass wir bereit sind, wieder ins Leben einzusteigen. Und all die Musiker hatten ein Jahr Pause, sie haben ein Festival einfach verdient." "Nach so einem schwierigen Jahr ist es so schön, so viele Menschen lächelnd und glücklich zu sehen. Ich weiß nicht, es fühlt sich einfach wie die nächste Etappe an, obwohl es noch nicht vorbei ist. Es fühlt sich fantastisch an, hier zu sein." Die Zelte wurden ohne Seitenwände aufgebaut, innen drin gibt es Luftreiniger. Es wird spannend sein, wie sich das Festival im Nachhinein auf die Infektionslage in England auswirken wird.

