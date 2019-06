In Leipzig-Grünau wurden lebendige Vögel mutmaßlich bewusst eingemauert. Trotz Hinweisen aus der Bevölkerung, dass sich in den Nestern gerade geschlüpfter Nachwuchs befinde, sollen die Renovierungsarbeiten fortgeführt worden sein. Trotz schneller Rettung durch die Feuerwehr verstarben viele der betroffenen Vögel .

Zunächst wurde der Naturschutzbund (Nabu) in Leipzig durch eine Anwohnerin über den Verschluss von Nisthöhlen an einer Häuserwand informiert. Dessen Mitarbeiter konnten beobachten, wie ein Star und ein Haussperling immer wieder verzweifelt versuchten, in die verschlossenen Nistplätze zu kommen. Eine Anwohnerin berichtete, dass die Vögel bis zum Vormittag noch Futter zu ihren Nestern gebracht hätten, auch Kotspuren belegten die rege Nutzung der Brutplätze, wie der Nabu berichtet.

Im Anschluss wurde die zuständige Wohnungsgenossenschaft kontaktiert und der Hausmeisterservice erklärte, dass ein schnelles Eingreifen nicht möglich sei. Dann rückte die Feuerwehr per Löschwagen und Hebebühne an. Acht verschlossene Löcher wurden an den Nistplätzen entdeckt und nacheinander geöffnet, wie das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" berichtete.

Es stellte sich heraus, dass die Löcher mit Leitungsdämmpolstern und einer klebrigen Substanz verschlossen waren, die den betroffenen Vögeln zusätzlichen Schaden zufügt. In einer der Höhlen fanden die Helfer einen lebenden Star, der dort eingemauert wurde; drei Jungvögel in seinem Nest waren bereits tot, ein viertes Küken starb kurz danach.

Leipziger Staatsanwaltschaft ermittelt

Zudem wurde ein gesetzlich streng geschützter Grünspecht beobachtet. Er hatte versucht, die verkleisterten Fassadenlöcher mit seinem Schnabel wieder zu öffnen, wodurch dieser verklebte. Inzwischen wurde bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige gestellt –unter anderem wegen der absichtlichen Tötung besonders geschützter Tierarten in vier Fällen und der versuchten Tötung in zwei Fällen durch Verschließen von Nistplätzen.

Das Verschließen der Nistplätze erfolgte vermutlich in der klaren Absicht, die gesetzlich geschützten Brutvögel zu vertreiben oder zu töten, wie der Nabu berichtet. Die Arbeiten hätten problemlos auch außerhalb der Brutzeit und mithilfe von Fachleuten für Artenschutz unter Beachtung der geltenden Gesetze durchgeführt werden können.

Quellen: Naturschutzbund Leipzig / "Lübecker Nachrichten"