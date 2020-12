Sehen Sie im Video: Bizarre Bilder aus London – Menschenmassen strömen zum Weihnachts-Shopping.













Im Londoner West End waren am Wochenende die Straßen für den Verkehr gesperrt und damit gab es mehr Platz für die Leute. An den kommenden drei Wochenenden darf nun in der Regent Street, eine der beliebtesten Einkaufsstraßen der britischen Hauptstadt, wieder geshoppt werden. Natürlich soll das alles jedoch unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln erfolgen. Jace Tyrrell, Geschäftsführer der New West End Company dazu am Samstag in London: "An Weihnachten steht die Sicherheit im West End ganz oben. Es gibt Maßnahmen für Einzelhändler, Gastronomen, Hotels und im öffentlichen Raum. Wir wollen mehr Bewegungsfreiheit schaffen, gerade an Samstagen. Bis Weihnachten wird viel los sein. Und daher ist es großartig, in der Carnaby und Regent Street mehr verkehrsfreien Raum zu schaffen." Dieses Wochenende war das erste, an dem man wieder losziehen konnte, nachdem der Lockdown in Großbritannien am 2. Dezember aufgehoben wurde. Hier die Stimme von einer Passantin: "Oh, es ist wirklich gut. Ich denke, es bringt die Weihnachtsstimmung zurück, besonders nach dem Lockdown. Und ich denke, man sieht das auch an den vielen Menschen auf der Straße. Die Leute habe es kaum erwarten können." November und Dezember sind normalerweise die profitabelsten Monate für die Geschäfte. Im West End werden laut Jace Tyrrell in dieser Zeit etwa zweieinhalb Milliarden Pfund umgesetzt. In diesem Jahr wird hingegen ein Umsatz von etwa 900 Millionen Pfund erwartet. Das wäre weniger als die Hälfte. Daher sei man auch hier vermutlich auf staatliche Unterstützung angewiesen.

