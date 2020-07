Sehen Sie im Video: Angehörige der Toten gedenken am 10. Jahrestag der Loveparade-Opfer.





Am 24. Juli jährt sich die Katastrophe auf der Duisburger Loveparade zum 10. Mal. Bei einer Massenpanik waren damals 21 Menschen ums Leben gekommen, über 500 wurden verletzt. Am Vorabend haben Zurückgebliebene in der "Nacht der Lichter" den Opfern gedacht. An dem Tunnel, in dem es durch Massenandrang zu der Katastrophe gekommen war, wurden Kerzen entzündet und Blumen abgelegt. Zum Leidwesen vieler Angehöriger droht indes die Schuldfrage Ende Juli zu verjähren. Gabi Müller, die bei dem Unglück ihren Sohn verlor, sagte dazu: "Es hieß ja immer, nach 10 Jahren verjährt das alles. Wenn bis 2020 kein rechtskräftiges Urteil gesprochen ist, ist es verjährt. Und das ist so eingetroffen, und deshalb ist dieser 10. Jahrestag für mich eigentlich sehr, sehr schlimm auch, also einer mit der schlimmsten." Auch Petra Braun, die damals Besucherin der Loveparade war und unverletzt blieb, kann sich nur schwer damit abfinden. "Ich habe so das Gefühl, je höher einer eine Machtposition hat, desto eher kann er sich überall rausreden. Das finde ich nicht in Ordnung. Mir fehlt ein Schuldiger oder Schuldige, es waren ja mehrere, und mir fehlt eine Strafe." Die Hauptverhandlung im Prozess gegen die damals Verantwortlichen hatte im Dezember 2017 begonnen. Stadt, Polizei und Veranstalter schoben sich gegenseitig die Schuld zu. Die Staatsanwaltschaft Duisburg und alle drei Angeklagten hatten Mitte April einer Verfahrenseinstellung zugestimmt. Da mehrere Beteiligte der Risikogruppe angehörten, pausiert der Prozess wegen der Corona-Pandemie seit Anfang März. Im Februar 2019 war das Verfahren gegen sieben der zehn Angeklagten eingestellt worden. Zuletzt wurde am 4. März 2020 verhandelt.