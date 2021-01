Sehen Sie im Video: Mit diesem Trick "schweben" verkleidete Straßenkünstler.













Sicher habt ihr schon einmal Straßenkünstler gesehen, die in der Luft zu schweben scheinen. Aber wisst ihr, wie diese „Zauberer“ das machen? Wir zeigen euch den Trick, der euch schweben lässt. Hinter allen magischen Dingen steckt ein „Trick“. Die Artisten, die in Fußgängerzonen über dem Boden zu schweben scheinen, bilden da keine Ausnahme. Ihr Trick ist eigentlich ganz einfach zu entlarven. Bei all diesen „Hexern“, die über dem Boden fliegen, gibt es zwei Dinge, die immer gleich sind. Einerseits ein Stock, auf den sich der Zauberer stützt. Andererseits ein versteckter, schwerer Fuß. Dieser Fuß ist mit dem Stock verbunden, um das Gewicht des „Zauberers“ zu stemmen. Der „Zauberer“ in der Luft sitzt ganz einfach auf einem kleinen Hocker, den man nicht sieht, weil er von weiten Klamotten verdeckt wird. Der Stock und der Künstler müssen also gar nichts machen, außer sich nicht zu bewegen.

Mehr