In Köthen in Sachsen-Anhalt ist in der Nacht zu Sonntag ein Deutscher mutmaßlich von Afghanen getötet worden. Es seien zwei Afghanen "vorläufig wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdelikts festgenommen" worden, teilten die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau und die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Ost am Sonntag mit. Die Befragungen und Ermittlungen dauerten an und würden "in alle Richtungen" geführt. Anlass und konkrete Umstände des Geschehens seien noch nicht bekannt. Hintergrund der Tat soll laut Medienberichten ein Streit zwischen zwei Deutschen und den zwei Afghanen gewesen sein.