Von Holland aus mischen mächtige mexikanische Kartelle den hiesigen Drogen-Markt auf. In ihrer Heimat agieren sie längst als Staat im Staate. Gegner, auch kritische Journalisten, werden rücksichtslos ermordet. Der Recherche-Verbund "Forbidden Stories" reagierte mit einer journalistischen Offensive.

Welches Land der Welt ist für Reporter derzeit am gefährlichsten? Syrien? Myanmar? China? Nein. Mexiko. 119 Journalisten sind dort in den vergangenen 20 Jahren ermordet worden.

Eine davon war Regina Martínez. Am 28. April 2012 lag die 48-Jährige tot in ihrem Badezimmer. Erdrosselt mit der Fußmatte. Sie hatte zu Killerkommandos im Auftrag mächtiger Kartelle recherchiert und Massengräber entdeckt, in denen die Opfer verscharrt worden waren. So war sie selbst ins Visier des organisierten Verbrechens geraten.

Jahre nach ihrem Tod haben sich 60 Journalisten von 25 internationalen Medien im Netzwerk "Forbidden Stories" zusammengetan. Mit dabei: Amrai Coen von der Wochenzeitung "Die Zeit" und Benedikt Strunz von "NDR info". Sie wollen ein Zeichen setzen gegen die Gewalt gegen die Presse in Mexiko. Und berichten, wie das, was dort passiert, längst uns alle unmittelbar betrifft. Während Waffen aus Europa, auch aus Deutschland, nach Mexiko exportiert werden, fassen die Kartelle hierzulande Fuß. In Kooperation mit holländischen Banden sind sie dabei, den hiesigen Markt mit der hoch gefährlichen synthetischen Droge "Crystal Meth" zu fluten.

Gemeinsam mit Kolleg*innen aus den eigenen Redaktionen und von der "Süddeutschen Zeitung" haben Coen und Strunz ihre Veröffentlichungen im Rahmen des "Cartel Project" von "Forbidden Stories" in der Kategorie "Investigation" zum Nannen Preis 2021 eingereicht. In dieser Spezial-Ausgabe von "STERN nachgefragt" erzählen die beiden von ihren mitunter riskanten Recherchen zwischen Leipzig, Holland und Mexiko – und von der ungeahnten Wirkmacht journalistischer Schwarmintelligenz.

