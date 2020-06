Hören Sie den Podcast hier oder direkt bei Audio Now, Spotify, iTunes, Youtube und weiteren Podcast-Anbietern.

Omid Nouripour weiß, wie es ist, in Deutschland anders zu sein. Er ist im Iran geboren, als Jugendlicher nach Deutschland gekommen – und er hat die Frage: "Wo kommst du eigentlich her?" oft gehört. Er weiß, wie es sich anfühlt, auf das Aussehen reduziert zu werden, auf die Herkunft, auf die Religion. Heute ist Nouripour Bundestagsabgeordneter der Grünen und außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion.

Im stern-Podcast "nachgefragt" spricht Nouripour über Rassismus in Deutschland, über die Rolle der Polizei, vor allem aber auch über die Situation in den USA. Er schildert, wie er als Politiker immer wieder mit Hassposts konfrontiert ist. "Je präsenter ich in der Öffentlichkeit zu sehen bin, desto eher kann man die Uhr danach stellen, wie viele Hassmails oder Posts auf allen möglichen Kanälen kommen", sagt er. Die meisten Reaktionen seien so bescheuert, dass sie schon wieder lustig seien, erzählt er dem stern-Redakteur und Podcast-Host Florian Güßgen. "Aber eben nicht alle, manche treffen auch hart." Mehr über Nouripours Umgang mit dem Hass hören Sie im Podcast STERN nachgefragt.

In dieser Folge berichtet auch Dr. Michael Wünning, Chefarzt des Zentrums für Notfall- und Akutmedizin am Marienkrankenhaus in Hamburg, über die Stimmung bei den Krankenpflegern in seiner Klinik. Und die ist, um es hier diplomatisch zu formulieren, gar nicht gut, weil von dem Pflegebonus, jenem Geld, was ihnen zu Beginn der Corona-Krise versprochen worden ist, noch nichts bei ihnen angekommen ist. Waren all die Versprechen wieder einmal nichts wert?