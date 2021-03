Der Internist und Sportmediziner Matthias Marquardt erklärt im Podcast "STERN nachgefragt", was uns so fertig macht – und wie ein besseres Leben möglich wäre.

Erschöpft. Wahrscheinlich gibt es für den Zustand der Gesellschaft gerade keine bessere Beschreibung. Corona, Homeoffice, wirtschaftliche Sorgen, aber auch das permanente Hamsterrad von immer neuen, immer dringlicheren Statusmeldungen auf dem Smartphone, das macht viele schlicht fertig.

"Menschen kommen zu mir in die Sprechstunde zu einer Check-up-Untersuchung und sagen: Es geht mir nicht gut. Bitte untersuchen Sie mich gründlichst. Ich bin permanent überspannt. Ich bin müde. Ich wache morgens nicht erholt auf", berichtet der Internist und Sportarzt Matthias Marquardt. "Das ist ein Phänomen, von dem ich sagen kann: Das habe ich zu Beginn meiner beruflichen Tätigkeit – und übrigens auch in meinem privaten Umfeld – nicht in diesem Ausmaß wahrgenommen. Und Corona hat es nochmal wirklich in ganz andere Sphären katapultiert."

Was hilft gegen Erschöpfung?

Nur was genau macht uns so fertig? Und vor allem: Was können wir dagegen konkret tun? In der aktuellen Folge von "nachgefragt", dem stern-Podcast, spricht Marquardt mit Host Florian Güßgen über Eisen, Vitamine, aber auch über Fluch und Segen des gerade ziemlich gehypten Streak-Running. Vor allem aber geht es um die für alle möglicherweise interessante Frage: Wie kann das gehen, das gute Leben in unserer Immer-On-Welt? Eine beträchtliche Rolle können dabei – und das ist etwas unvermutet – gusseiserne Pfannen spielen. Das gesamte Gespräch mit Matthias Marquardt hören Sie in der aktuellen Podcastfolge.