Nacktheit wird konsequent zensiert, Nazi-Symbolik und rechte Propaganda nicht. Mit dem Datenprojekt "Kein Filter für Rechts" hat ein Team des Recherchezentrums "Correctiv" nachgewiesen, wie weit verzweigt und wirkmächtig Rechtsextreme in den sozialen Medien agieren. Fazit: Der Algorithmus ist auf dem rechten Auge ziemlich blind.

Auf den ersten Blick wirkt das Bild des blonden Säuglings in der Wiege harmlos. Wer würde so ein süßes Foto nicht liken? Erst bei näherem Hinsehen wird klar: Das scheinbar harmlose Baby-Bild ist ein Vehikel für rechte Propaganda. Erkennbar an Plüschwolf, Holzschwert - und vor allem an der "Schwarzen Sonne", die der Fotograf oder die Fotografin neben dem Kinderkopf platziert hat: eines der gängigsten Neonazi-Symbole, zusammengesetzt aus mehreren übereinandergelegten Hakenkreuzen.

Elf Monate lang war dieses Bild frei zugänglich auf dem Instagram-Kanal "deutsche.weltanschauung" zu sehen, garniert mit Hashtags wie #volk, #geburt, #kampf oder #wirwollenleben. Die Social-Media-Plattform schritt erst ein, als Till Eckert und seine Kolleg*innen vom Recherchezentrum "Correctiv" sie auf den rechten Content aufmerksam machten. Nur eines von zahlreichen Beispielen dafür, wie rechte Netzwerke die Foto-Plattform nutzen, um ihr Weltbild zu verbreiten, Geld zu verdienen oder Nachwuchs zu rekrutieren.

Im Sog der Verschwörungsmythen

Till Eckert arbeitet als Faktenchecker beim Recherchezentrum "CORRECTIV" in Berlin. © CORRECTIV

In dieser Spezial Ausgabe von "STERN nachgefragt" berichtet Eckert von der aufwändigen Recherche, an deren Ende das Datenprojekt #keinfilterfürrechts stand, das in den Kategorien "Investigation" und "Geschichte des Jahres" am Nannen Preis Wettbewerb 2021 teilnimmt. "Es fällt schwer, sich dem Sog aus Verschwörungsmythen und angeblichen Wahrheiten zu entziehen", die Rechtsextreme über Instagram-Kanäle mit oftmals Zehntausenden Followern verbreiten, sagt Eckert. Und: "Man kann modernen Rechtsextremismus nicht verstehen, ohne das Internet zu verstehen."

