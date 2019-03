Stricken kann jedermann, hier mit der Betonung auf "Mann": Im New Yorker Stadtteil Brooklyn ist im Strickclub Donnerstag der Tag für die Herren der Schöpfung. Viele hier sagen, das Stricken sei ebenso beruhigend wie gut für die Kreativität, wie das auch Stricker Jimmy Andrade sieht: O-Ton: "Ich glaube, als ich aufwuchs, sah ich meine Mutter und meine Oma und meine Tanten stricken. Und daher war ich immer schon neugierig. Aber da war dieser Widerstand - Stricken ist nichts für Jungs, oder? Das ist für Mädchen und Frauen. Und ich glaube, als ich Anfang 30 war, habe ich entschieden, dass ich alt genug war, um selber zu entscheiden, was für Männer passt und was nicht. Also schaute ich auf YouTube nach, sah mir Tutorials und Ähnliches an. Und so habe ich mir das Stricken selbst beigebracht." Strick-Fan Robert Renfroe sagt, er fühle sich beim Stricken vor allem sehr schöpferisch: "Das gibt mir eine Art von Erfüllung, ein Projekt zu sehen, von Anfang an und es dann durchzuziehen. Du bist dafür selbst verantwortlich, zu starten und es dann auch zu beenden. Sonst kann man ja im Leben auch leicht mal aufgeben. "Oh, das ist zu schwer! Das ist zu hart! Ich mag das nicht mehr. Ich bin fertig damit!" Aber sich da durchzukämpfen, zu arbeiten und zu arbeiten und dann tatsächlich das fertige eigene Produkt zu sehen, das andere sogar bewundern - das ist die größte Zufriedenheit!" Und es scheint zumindest hier in New York sogar so etwas wie ein neuer Trend zu sein: Im String Thing Studio von Brooklyn treffen sich Männer mit ganz verschiedenen Hintergründen. Öffentlich kommen sie zusammen, stricken und quatschen gemeinsam, und lernen dabei viel miteinander und voneinander.