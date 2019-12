Der Orankesee in Berlin wird jedes Jahr am 1. Weihnachtsfeiertag Schauplatz einer mutigen Auseinandersetzung mit kaltem Wasser. In der Vergangenheit ging der Vorstoß ins kühle Nass hier öfter als Eisbaden durch. Dieses Jahr aber, konnte davon keine Rede sein. Kein Eis weit und breit. Daher kamen diese Männer und Frauen am Mittwoch lediglich zum Winterbaden. "Greta hat ja grundsächlich Recht oder besser gesagt, die Wissenschaft, die Greta zitiert. Natürlich merken wir das hier auch. Für uns ist das hier Warmbaden. Die Luft hat sechs Grad und das Wasser hat vier Grad oder so was? Das ist ja noch nicht wirklich kalt, oder?" "Das ist leider nicht mehr sehr lange. Es sind immer nur ein, zwei Mal im Winter, dass man wirklich in ein Eisloch gehen kann. Meistens kann man's nicht mehr, stimmt." "Schön frisch, aber es geht noch. Ja, also man hält es aus." Wer so viel Mut beweist, muss auch am Orankesee mit Schaulustigen rechnen. Nach dem Bad gab es zur Belohnung dann etwas Heißes zu trinken und ein gemeinschaftliches Weihnachtsständchen.