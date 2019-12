Schwere Vorwürfe gegen Prinz Andrew, hier Archivbilder: Im Missbrauchsskandal um den US-Geschäftsmann Jeffrey Epstein hat eines der mutmaßlichen Opfer erneut schwere Vorwürfe gegen den britischen Prinzen Andrew erhoben. Die US-Amerikanerin Virginia Giuffre, mittlerweile 35 Jahre alt, sagte im Interview mit der BBC, sie sei im Alter von 17 Jahren mehrmals zum Sex mit Prinz Andrew gezwungen worden, und zwar von dem mittlerweile verstorbenen Epstein. Die Frau forderte die Briten auf, das nicht einfach als "in Ordnung" zu akzeptieren. Giuffre sagte zu einem Abend in London: "Er bat mich zum Tanz. Er ist der abscheulichste Tänzer, den ich in meinem Leben jemals traf. Ich meine, es war furchtbar. Und dieser Typ hat mich vollgeschwitzt. Überall Schweiß, es war, als ob es überall Schweiß regnete. Ich war davon so angeekelt, aber ich wusste, ich sollte ihn glücklich machen. Denn das war es, was Jeffrey Epstein und seine Freundin Ghislaine von mir erwarten würden." Insgesamt erläutert Giuffre, wie sie 2001 von Epstein verschleppt und zum Sex gezwungen worden sei. Der 59-jährige Prinz Andrew, hier weitere Archivbilder, bestreitet die Vorwürfe und sagt, er habe Giuffre noch nie gesehen. Der Skandal gilt als einer der schlimmsten, die das britische Königshaus in den vergangenen Jahrzehnten erfasst haben. Prinz Andrew ist eines von vier Kindern der Königin. Wegen der Vorwürfe hat er erklärt, seine öffentlichen Aufgaben für das Königshaus vorläufig ruhen zu lassen. Er sagte, falls nötig, sei er bereit, in Ermittlungen mit Behörden zusammenzuarbeiten.