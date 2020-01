In Feierstimmung scheinen die Fahrgäste der Augsburger Trambahn am Donnerstagmorgen zwar nur bedingt zu sein, doch hier im Innenstadtbereich fahren sie seit Jahresbeginn kostenlos. Die bayerische Stadt mit mehr als 280.000 Einwohnern hat eine, wie sie es selbst nennt, City-Zone eingerichtet. Dieser Bereich umfasst neun Haltestellen, in ihm können Bus und Straßenbahn gratis genutzt werden. Jürgen Fergg von den Augsburger Stadtwerken erklärt Sinn und Zweck des laut offizieller Internetseite bundesweit einmaligen Schrittes sowie weiterer Maßnahmen für bessere Luft in der drittgrößten Stadt Bayerns. "Wir wollen damit vor allem den Park-Such-Verkehr verringern, also dass man hier nicht unterwegs ist und einen Parkplatz suchen muss, sondern dass die Leute in ein Parkhaus fahren und dann mit dem Nahverkehr kostenlos sich bewegen können. Das ist Ziel der ganzen Aktion. Und dann haben wir natürlich andere attraktive Geschichten auch noch wie zum Beispiel die Mobilflatrate seit Herbst, also ein Paket zum Festpreis mit Nahverkehr, mit Carsharing und Leihfahrrad. Wir haben seit zwei Jahren aber auch ein 30-Euro-Ticket, im Monat 30 Euro günstig natürlich, ab neun Uhr, und überlegen uns auch noch andere Dinge." Die Reaktionen der Nutznießer des Gratis-Angebots waren am Donnerstag tendenziell positiv, allerdings halten es einige für durchaus ausbaufähig. "Der wo aus Augsburg ist, fährt meistens weiter als wie in der Innenstadt. Also muss er Stempeln oder die Fahrkarte entwerten. Und für die, wo natürlich von auswärts kommen, also sage ich einmal, Touristen und so, ist das natürlich toll, die können natürlich in der Innenstadt schön umeinander fahren. Bloß wir Augsburger zahlen das halt mit." "Wir sind Touristen heute, wir sind jetzt vom Park-and Ride-Parkplatz hierhergefahren. Normal finde ich das sehr gut sogar. Nur, das gilt ja nur für den Innenring erst mal, für die Außenbezirke noch nicht. Das wäre auch nicht schlecht, wenn es auch da gelten täte." Die Kosten der Freifahrt-Zone belaufen sich nach Angaben der offiziellen Augsburger Internetseite auf rund 860.000 Euro pro Jahr. Diese würden komplett mit den Zuweisungen des Freistaates Bayern für den öffentlichen Personennahverkehr finanziert, heißt es dort.