Die Zahl der Frauen in Deutschland, die Opfer von Partnerschaftsgewalt geworden sind, ist gestiegen.





Das zeigt die neueste kriminalstatische Auswertung des Bundeskriminalamts für das Jahr 2018.

Insgesamt wurden 140.755 Fälle von Partnerschaftsgewalt registriert – in 81 Prozent der Fälle waren die Opfer Frauen.





Das bedeutet in Personenzahlen: 114.000 Frauen wurden Opfer von häuslicher Gewalt, Bedrohungen oder Nötigungen durch Partner oder Ex-Partner.

122 Frauen wurden 2018 von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet – damit ist die Zahl der Tötungsdelikte in Partnerschaften im Vergleich zu 2017 um 25 Fälle gesunken.





Bei 91,9 Prozent der Opfer von Partnerschaftsgewalt handelt es sich um Erwachsene über 21 Jahren.





Frauen im Alter zwischen 30 und 39 werden besonders häufig Opfer.





Bei unverheirateten Paaren tritt Gewalt häufiger auf.

Die Statistik macht deutlich: In Deutschland ist 2018 jede Stunde eine Frau Opfer von Gewalt durch ihren Partner geworden.





Doch nicht nur Partnerschaftsgewalt ist ein wichtiges Thema.





Die „European Union Agency For Fundamental Rights“ befragte 2014 42.00 Frauen in den 28 EU-Mitgliedsstaaten.





22 Prozent der befragten Frauen in Deutschland gaben an, in den vergangenen zwölf Monaten Opfer sexueller Belästigung geworden zu sein.





Vergewaltigungen in der Ehe sind erst seit 1997 eine Straftat.