Sehen Sie im Video: Bürgermeister feiert seine Freiheit nach Lockdown – mit einem Bungeesprung.





Mit Krawatte, Anzug und einer Bungee-Jumping-Aktion hat der Bürgermeister von Queenstown in Neuseeland am Donnerstag die neue Freiheit nach der siebenwöchigen Ausgangssperre in dem Land gefeiert. Das war sicher eher eine recht eigenwillige Art darauf hinzuweisen, dass sich das Leben wieder in Richtung Normalität bewegt. Viele andere Personen ließen es etwas gemütlicher angehen. Sie gingen zu den wieder geöffneten Friseuren oder besuchten Bars und Cafés. Entsprechend froh waren die Besucher über ihre neue Situation: "Es ist magisch und großartig. Endlich kann man sich wieder treffen und in einer anderen Umgebung sein. Eine schöne Aussicht, ein schöner Tag. Und es ist fantastisch, wenn zur Abwechslung mal jemand anderes deinen Kaffee kocht." Doch auch wenn das Leben wieder anläuft, hat die Wirtschaft, wie in vielen anderen Ländern, unter dem Lockdown gelitten. Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern verkündete im Parlament jedoch bereits optimistisch den aktuellen Kurs: "Wir sind eine Regierung, die mit der Unterstützung und der Bemühung der Neuseeländer durch eine enorme gesundheitspolitische Herausforderung geführt hat. Und wir werden den gleichen Ansatz für die Erholung unserer Wirtschaft verfolgen." Hilfsgelder in Höhe von 50 Milliarden Neuseeländische Dollar sollen fließen, das sind umgerechnet circa 28 Milliarden Euro. Auch wenn damit die Verschuldung über das geplante Maß ansteigt. Weltweit gab es Anerkennung für das Land mit rund 5 Millionen Einwohnern. Denn nur etwa 20 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus zeigen, dass Neuseeland bisher sehr gut durch die Pandemie gesteuert ist.