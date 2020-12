Sehen Sie im Video: TikTok-Jahresrückblick – das ist die Top 5 der erfolgreichsten TikTok-Stars des Jahres 2020.









Die Videoplattform TikTok hat im vergangenen Jahr bewiesen, dass sie eigene Stars und Influencer hervorbringen kann. Jetzt hat das soziale Netzwerk die Top 10 der aufstrebenden TikTok-Stars 2020 zusammengestellt.

Und die wird angeführt von ihr:

1. Charli D'Amelio (@charlidamelio)

Charli D'Amelio ist TikToks größter Star und wurde mit ihren Tanzvideos berühmt. Die Plattform war für D’Amelio das Sprungbrett auch für eine Karriere außerhalb des Netzwerks: Zusätzlich zu den TikTok-Inhalten spielt sie jetzt mit ihrer Schwester Dixie und den Eltern Heidi und Mark in YouTube-Videos unter dem Mantel der Familie D'Amelio. Sie hat derzeit 102,1 Millionen Anhänger.

2. Tabitha Brown (@iamtabithabrown)

Auf Rang zwei der aufstrebenden Stars landet Tabitha Brown. Sie nennt sich selbst "die Lieblingsmutter der Welt" und begeisert mit ihren beruhigenden Kochvideos. Sie hat derzeit 4,5 Millionen Follower auf TikTok.

3. Bella Poarch (@bellapoarch)

Bella Poarch schaffte es ebenfalls aufs Podium. Bella stieg zu TikToks Ruhm auf, nachdem ihr "M to the B" -Lipsync-Video zum beliebtesten Video der Plattform wurde. Sie hat derzeit 45,5 Millionen Anhänger.

4. Devon Rodriguez (@devonrodriguezart)

Devon Rodriguez ist bekannt für das Zeichnen von Porträts von anderen U-Bahn-Fahrern und wurde 2020 zu einem der Latinx-Wegbereiter von TikTok ernannt. Derzeit hat er 9,6 Millionen Follower auf TikTok.

5. Wisdom Kaye (@wisdm8)

Die Top 5 schließt er ab: Wisdom Kaye. Der Mode-Influencer zeigt Outfit-Zusammenstellungen und berät seine Zielgruppe in Modefragen. Derzeit hat er 4,7 Millionen Follower auf TikTok.

Was die Videoplattform mit dem Ranking zeigen will? Sie will mit der Übersicht wohl auf die Bandbreite ihrer Nutzer hinweisen. Die Aussage ganz klar: TikTok ist mehr als tanzende Teenager, die zu Popsongs ihre Münder bewegen. Und das hat das soziale Netzwerk mit dem Ranking auf jeden Fall gezeigt.





