Wegen Rohrbrüchen sind Familien in diesem Wohnhaus im sibirischen Irkutsk wortwörtlich eingefroren. Denn in dem Gebäude, das unbewohnbar scheint, leben aktuell Menschen. Das Eis ragt aus den Wänden, die Böden sind glatt. Gulbachor Kindjaiva wohnt hier mit ihren Kindern unter schlechten Bedingungen. Bei der Instandhaltung helfe ihnen niemand, sagt sie. Alles machen die Bewohner selbst. "Das Haus gehört nicht der Stadt, es gibt nicht einmal eine Dokumentation über dieses Gebäude. Es ist fast so, als würde dieser Wohnblock gar nicht existieren. Es ist wie ein Gespenst." Der Wohnblock wurde vor drei Jahren an die lokale Regierung übergeben. Bis vor zehn Jahren lebten hier noch ehemalige Militärangehörige. Die Mehrheit der Mietverträge wurde damals aufgekündigt. Doch viele blieben hier. Ein Dutzend Familien bewohnen den zugeeisten Wohnblock. "Es ist gefährlich hier zu leben. Die Kinder kann man hier nicht allein lassen." Der Bürgermeister der Metropole Irkutsk, Vladimir Prelovsky, erklärte, dass leider nicht alle Bewohner umgesiedelt werden konnten. Die Familien sollen jetzt innerhalb von einem Monat in andere Wohnhäuser gebracht werden. Viele wehren sich aber dagegen. Sie fordern eine Instandsetzung des Gebäudes.