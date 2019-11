Glück im Unglück hat dieser Mann an einer U-Bahn-Station in Buenos Aires. So gebannt sieht er beim Laufen auf das Display seines Smartphones, dass er nicht merkt, wie er sich der Bahnsteigkante nähert. Schnell eilen Passanten zur Hilfe und ziehen den 49-Jährigen rechtzeitig zurück auf den Bahnsteig. Der Unfall ereignete sich an der Haltestelle Aguero der D-Linie der argentinischen Hauptstadt. Der Mann trug bereits eine orthopädische Stütze an einem Bein. Er wurde nach dem Sturz noch in der U-Bahn-Station von Rettungskräften versorgt.