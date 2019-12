Massive Unwetter ziehen kurz vor Weihnachten über Süd- und Westeuropa hinweg. Ein Hubschrauber rettete am Sonntag die Crew-Mitglieder dieses Frachtschiffs vor der Küste Südsardiniens. In ganz Italien gibt es derzeit starke Niederschläge. Erdrutsche und Überschwemmungen wurden in Ligurien und Piemont gemeldet. Zwei Menschen kamen bisher ums Leben. Mit meterhohen Wellen und Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern traf Sturm Fabien am Samstag auf Portugal und Spanien, verursachte starke Überschwemmungen und hinterließ verwüstete Landschaften. Bereits am Mittwoch fegte Sturm Elsa über die iberische Halbinsel. Hunderte Menschen mussten in Portugal aufgrund des steigenden Wasserpegels in Sicherheit gebracht werden. In den vergangenen vier Tagen seien nach Angaben der Behörden mindestens acht Menschen gestorben. Medien berichteten von mindestens zehn Toten. Fabien machte auch vor Südfrankreich nicht halt. Der Strom fiel in der Region vorübergehend für etwa 95.000 Haushalte aus. Es wird erwartet, dass Fabien weiter gen Norden ziehen wird.