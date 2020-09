Sehen Sie im Video: So viel Sex haben die Deutschen: Neue Studie zum Liebesleben.









Er gilt als die schönste Nebensache der Welt. Obwohl Sex im menschlichen Zusammenleben eine sehr wichtige Rolle spielt, war das Thema in Deutschland bislang noch nicht umfassend erforscht. Eine neue Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf wirkt dem entgegen.

Und hat dabei einige überraschende Ergebnisse geliefert.

So hat die jüngste der befragten Altersgruppen, die 18- bis 25-Jährigen, häufiger keinen Sex als die Befragten der folgenden Gruppen. Bei den Männern ist in der Altersgruppe bis 65 der Anteil, der in den letzten 4 Wochen keinen Sex hatte, kleiner als der der 18- bis 25-Jährigen.

Das berühmte erste Mal findet bei der Mehrheit der Deutschen erst nach dem 17. Geburtstag statt.

Insgesamt haben Paare, die in einer Beziehung leben häufiger Sex als Singles. Von den Singles hatten 77 Prozent in den vergangenen 4 Wochen keinen Sex. Bei den Paaren nur 20 Prozent.

Insgesamt ist zwischen 5 und 4 Mal pro Monat Sex die Regel.

Befragt wurden knapp 5000 Personen. Dass die Ergebnisse bei einem persönlichen und tabuisierten Thema wie dem Geschlechtsverkehr nur unter Vorbehalt zu werten sind, zeigt das Thema Anzahl von Sexualpartnerinnen und Sexualpartnern im heterosexuellen Kontext. Da liegen die Männer weit vorn. Männer haben laut der Studie durchschnittlich 9,8 Partnerinnen, Frauen hingegen nur 6,1 unterschiedliche Partner, Zahlen, die in der Realität annähernd gleich sein müssten.

Im Falle von Ansteckungen mit Geschlechtskrankheiten sei das Kommunikationsverhalten der Deutschen verantwortungsvoll.

