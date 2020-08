Sehen Sie im Video: Aufwendiger Schmugglertunnel zwischen USA und Mexiko entdeckt.









US-Behörden haben einen 400 Meter langen Tunnel unter der Grenze zwischen den USA und Mexiko entdeckt. Das Konstrukt war noch nicht völlig fertig, zeigte jedoch bereits, wie aufwendig hier gearbeitet wurden. Denn die Schmuggelroute hatte sogar Belüftungen, Wasserleitung, Strom sowie ein Schienensystem. Der Sprecher der US-Grenzpolizei Vinny Dulesky am Freitag in San Luis im US-Bundesstaat Arizona: "Im Moment ist dies einer der professionellsten Schmugglertunnel, die wir in den USA je gesehen haben. Allein das Material, aus dem er gebaut wurde und das Gelände, das er durchquert, macht ihn ziemlich besonders." Der Tunnel wurde am Dienstag in der Wüste in der Nähe von San Luis von Bundesagenten entdeckt. Angel Ortiz ermittelt als Spezialagent für den Heimatschutz in Yuma/Arizona und liefert hier seine Einschätzung, was dieses Bauwerk für die kriminellen Organisationen bedeutet: "Um Zugang zu den Vereinigten Staaten zu erhalten, ist die Umgehung aller lokaler und föderaler Behörden notwendig. Und für diese Organisationen ist die Möglichkeit, sich hin und her zu bewegen, um ihren illegalen Aktivitäten nachzugehen, von großem Wert. Die Tatsache, dass es uns gelungen ist, sie zu stoppen, bevor sie den Bau abgeschlossen haben, ist also ein riesiger Erfolg." Es ist nicht der erste Tunnel, der entdeckt wurde. Die Behörden haben bereits im Laufe der Jahre Hunderte unter der südwestlichen Grenze der USA ausfindig gemacht. Sie werden von Drogenkartellen und kriminellen Organisationen benutzt, um Rauschgift, Menschen und Waffen zwischen den beiden Ländern hin und her zu schmuggeln.

