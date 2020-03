Bewegende Aktion in Spanien in Zeiten von Coronavirus: Tausende Bürger gehen an die Fenster oder auf die Balkone, um sich bei Ärzten, Sanitätern, Krankenpflegern und

anderen Helfern zu bedanken.





In Madrid war der minutenlange, begeisterte Beifall praktisch in der ganzen Stadt zu vernehmen Der per Whatsapp und im Netz verbreitete Aufruf zu der Aktion wurde nach Medienberichten auch in vielen anderen Teilen des Landes befolgt.





Nach Italien ist Spanien das von der Krise am stärksten betroffene Land Europas. Die Zahl der Coronavirus-Fälle steigt seit Tagen sprunghaft an. Nach einer Bilanz des Gesundheitsministeriums vom Samstagabend gibt es bereits mehr als 6000 Infizierten.





Die Zahl der Todesfälle liegt bereits bei nur noch knapp unter 200.