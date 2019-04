Johannes Richard will nicht mehr Single sein. Deshalb hatte der 27-jährige Kraftfahrer eine besondere Idee, um endlich zum Erfolg zu gelangen. An einer der verkehrsreichsten Straßen in Osnabrück ließ er eine großformatige Kontaktanzeige an einer Plakatwand anbringen. Unter der Überschrift "Traumfrau gesucht" und seiner gut lesbaren Handynummer prangen zwei Porträts des blonden Mannes. Dazwischen beschreibt er kurz, was er sich von seiner Traumfrau im besten Fall erwartet: "Liebevoll, kuschelbedürftig, crazy, frech, romantisch und ein Engel" soll sie sein. Am Ende stehen zwei Fragezeichen. Schließlich muss die Traumfrau nicht alle Bedingungen perfekt erfüllen, soll das ausdrücken. Sich selbst bezeichnet er als "Blondy".

Am Telefon ist Richard sehr auskunftsfreudig. Warum diese außergewöhnliche Aktion? "Außergewöhnlich ist richtig, das passt zu meinem Charakter", sagt er. "Ich bin seit Jahren Single und Dating-Apps bringen einfach nichts", fügt er hinzu. Er gibt aber zu, dass er noch bei Tinder sei, aber dabei kämen immer nur einmalige Treffen heraus. Vier Stunden habe er an dem Plakat getüftelt, das er selber entworfen hat.

Sein Telefon steht nicht mehr still

Seit Karfreitag, als die Anzeige auf die Plakatwand geklebt wurde, steht sein Telefon nicht mehr still: "Es gab einen Ansturm", erzählt er. 80 Anrufe habe er erhalten, zu seinem Bedauern sei rund die Hälfte von Männern gekommen und die meisten hätten sowieso nur aus Spaß die Nummer gewählt: "Aber eine Frau hat ein Treffen angedeutet, die anderen haben sich nicht mehr gemeldet." Und möchte er eine Familie gründen? "Ich möchte keine Kinder", sagt er. Das lasse sich nicht mit seinem Beruf als Kraftfahrer vereinbaren, außerdem treibe er viel Sport, da bleibe nicht genug Zeit übrig.

Unter den Anrufern seien auch viele Journalisten gewesen, sogar RTL habe sich gemeldet und mit ihm am Montag ein Interview verabredet. Die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtete schon am Donnerstag über ihn. Von RTL ist Richard ganz begeistert. Er sei sogar bereit, sich vom Kölner Sender "heimlich bei künftigen Dates filmen zu lassen". Überhaupt scheint ihm das Medieninteresse zu gefallen. "RTL will mich unterstützen", behauptet er. Und gibt zu: "Ich bin da sehr hemmungslos."

Die große Resonanz hat ihn dazu ermutigt, weitere Plakate zu planen. Ein weiteres in Osnabrück und eines in Münster. Er nennt es "sein Projekt und das will ich weiter ausbauen".