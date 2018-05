Für den Briten und ehemaligen Soldaten Richard Lee ist es eine Rückkehr nach Paderborn, die sicherlich mit schmerzhaften Erinnerungen verbunden ist. Vor 36 Jahren verschwand in der Stadt, wo Lee damals stationiert war, seine damals zweijährige Tochter Katrice spurlos. Die deutsche Polizei und britische Soldaten durchkämmten wochenlang die Umgebung, doch die Suche nach dem Mädchen blieb erfolglos. Eine Theorie der Ermittler war es, dass Katrice ertrunken sein könnte. Aber auch ihre Leiche wurde nie gefunden. Doch die Ermittlungen gingen immer weiter. Noch im März 2017 wurde das Phantomfoto eines Mannes veröffentlicht, der am Tag des Verschwindens in der Nähe des Ortes gesehen wurde, wo das Mädchen verschwunden war. Daraufhin meldet sich ein Zeuge, der einen Mann, auf den das Phantombild passt, auf einer Brücke in der Nähe des Flusses Alme gesehen haben will. Die britische Militärpolizei nimmt diesen Hinweis sehr ernst. In den kommenden Wochen werden rund 200 Meter am Alme-Ufer abgesucht. Speziell ausgebildete Polizisten tragen das Erdreich vorsichtig ab und untersuchen es. Richard Lee hofft, dass sie nichts finden werden: "Ich habe vom ersten Tag an geglaubt, dass Katrice entführt worden ist. Und daran glaube ich noch bis heute. Ich glaube, dass die Untersuchungen 1981 nicht ordentlich geführt worden sind. Das gilt besonders, wenn man bedenkt, dass das, was wir heute wissen, schon die ganzen vergangenen Jahren in den Akten stand. In den nächsten Wochen habe ich die Hoffnung eines Elternteils, dessen Kind vermisst wird. Dass sie keinen Beweis dafür finden, dass Katrice hier ist." Möglicherweise - so die Hoffnung des Vaters - ist Katrice noch am Leben und lebt irgendwo unter einer anderen Identität.