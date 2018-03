Was hat es mit Palmsonntag auf sich? Das ist ein christliches Fest. Man gedenkt dem feierlichen Einzug von Jesus Christus in Jerusalem. Der Feiertag findet jeden Sonntag vor Ostern statt. Viele christliche Städte halten an diesem Tag feierliche Prozessionen ab. Während der Messe werden gesegnete Buchsbaum-, Palmen- oder Mistelzweige an die Gläubigen verteilt. Diese Zweige werden anschließend auf das Kreuz zuhause gelegt. Die Zweige vom Vorjahr werden am Aschermittwoch verbrannt.